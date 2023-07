Dnes jsem to zase já. Jak Pogačar našel své tělo a Vingegaard se těšil na kebab

Od lva ke kravám, i tak bychom mohli s pomocí zvířecí říše charakterizovat dvacáté dějství této Tour. Ve městě Belfort, hrdě se nazývající branou do Alsaska, startovala přímo pod obřím lvem, kterého sochař Bartholdi vytesal do skály zdejší impozantní citadely na počest hrdinného odporu města během prusko-francouzské války v 19. století.

Po čtyřech hodinách trmácení po vogézských kopcích pak cyklisté dojížděli uprostřed zeleně na vrcholu Le Markstein, hned vedle luk s pasoucími se stády krav, kde děti dováděly na letní bobové dráze a ve stáncích šly na dračku bílé klobásy v bagetě za pět eur.

Všech těch 151 zbylých cyklistů, kteří v Belfortu stanuli na startu, se po tři týdny rvali jako lvi, než se dostali až sem.

Přesto nemělo být každému z nich dopřáno, aby dosáhli Paříže.

Victor Lafay, který hned ve 2. etapě do San Sebastianu zařídil své stáji Cofidis první vítězství na Tour po patnáctiletém půstu, si při těžkém pádu způsobil hluboké tržné rány a značné pohmožděniny. Přes veškerou snahu nedokázal v závodě pokračovat.

Bylo to kruté. Nezasloužené. Ale i taková dokáže být cyklistika.

Padl i Sepp Kuss, 100 kilometrů před cílem při sjezdu z Ballon d’Alsace po dramatické kolizi, která mohla skončit ještě mnohem hůř.

„Carlos Rodríguez měl defekt za zatáčkou a já neměl, kudy ho objet, tak jsem udělal kotrmelec,“ popisoval jezdec Jumba. Jeho levé oko hrálo všemi barvami a řezné rány měl v obličeji i na pravém lokti, crčela z něj krev.

Nechal se ošetřit a zafáčovaný pokračoval dál. Jen pomaleji, než si představoval. Z boje o první desítku, kam doposud patřil, se stal boj o dojetí do cíle. A jeho ztráta narůstala.

Na opačném konci závodu se tou dobou ve velkém stylu loučil s horami a se svojí kariérou na Tour i Thibaut Pinot. Ujel mu únik dne, načež při stoupání na Col de Grosse Pierre vynaložil 70 kilometrů před cílem nezměrné úsilí, aby se k uprchlíkům dotáhl. A na úpatí Col du Platzerwasser už se drápal vzhůru v čele, přede všemi.

Tady je doma. Toto je jeho rodný kraj. Tady má projeté takřka všechny cesty. Dokonce tu po něm i pojmenovali zatáčku – Virage Pinot. Kde jinde by chtěl předvést svůj poslední velký tah na tomto závodě?

„Bylo to cosi jedinečného. Neuvěřitelné pocity. Jak mě lidé hnali, mi připadalo jako čiré šílenství. Mám ty nejlepší fanoušky na světě,“ nadšeně vyprávěl.

„Chtěl jsem dnešní etapu vyhrát,“ nezastíral. „Jen mi k tomu chybělo trochu více síly v nohou, abych se i ke konci udržel těch nejlepších.“

Ano, poslední partie vogézské bitvy patřila těm, kteří se stali i největšími hvězdami závodu.

Bylo to až symbolické.

Když třináct kilometrů před cílem akceleroval Tadej Pogačar, zvedl se i Jonas Vingegaard a hned jej následoval. Nemusel to už dělat, jeho sedmiminutový náskok byl natolik masivní, že ho Pogačarův útok v této fázi etapy nemohl jakkoli ohrozit.

Ovšem byla to otázka cti žlutého muže.

Tolikrát jsme ty dva sledovali, jak se navzájem ostřížím zrakem hlídají, jak šlapou bok po boku. Až do oné všeřešící středy, kdy se Pogačar na Col de la Loze zlomil.

Přece teď nenechá Vingegaard akci svého největšího soka jen tak, bez povšimnutí. Lídr Jumba tedy znovu šlapal s ním, tentokrát i ve společnosti Felixe Galla z AG2R, dojížděli všechny uprchlíky a nechávali je za sebou, včetně bojovníka dne Pinota.

A za nimi šlapala další symbolická dvojice, jež patřila k hlavním aktérům této Tour.

Adam a Simon Yatesovi. V rozdílných dresech, přesto propojeni sourozeneckým poutem. Tak spolu uháněli do cíle úvodní etapy v Bilbau, po níž si Adam oblékl dočasně žlutý a Simon zelený dres.

Teď spolu byli znovu. Adam hájil třetí místo v celkovém pořadí, Simon úspěšně útočil na to čtvrté.

Dotáhli se k triu Pogačar, Vingegaard, Gall, v němž si právě Dán vyříkával s Rakušanem, proč nechce tahat tempo, a Pogačar nikam nespěchal, protože čekal na Adama.

„Měl jsem docela štěstí, že brácha byl se mnou, společně jsme tu mezeru stáhli a já mohl získat čas na Carlose. Má u mě dobrou láhev červeného,“ usmál se Simon Yates.

Třeba ji vypijí 7. srpna, kdy oba oslaví 31. narozeniny.

Urazili dlouhou cestu od roku 2014, kdy odmítli nabídku stáje Sky a stali se profesionály v tehdejší formaci Orica. Simon jejím barvám zůstal věrný dodnes, kdy už se tým nazývá Jayco Alula, zatímco Adam zamířil do Ineosu alias Sky (které ho po mnoha letech skutečně nakrátko získalo) a odtud do UAE Emirates.

Na posledních metrech stoupání na Le Markstein Adam Yates rozjel Pogačarovi spurt a ten si v jeho závěru poradil s Vingegaardem.

Za cílem Slovinec zářil a radoval se jako malý kluk. Přihnal se k němu šéf týmu Mauro Gianetti a objal ho, padli si do náručí s Adamem Yatesem, potom dorazil Rafal Majka a vykřikoval: „Skvělé, chlape.“

Ne, Pogačar nevyhrál Tour, nesplnil hlavní cíl, ale vyhrál její poslední těžkou etapu a hlavně – vrátil se do pozic, kam patřil.

Jako by středa na Col de la Loze najednou zůstávala jen černou můrou v minulosti, dnem blbec, kdy vám unavené tělo zcela vypoví poslušnost, ale naštěstí ne na dlouho.

„Dnes jsem to byl zase já,“ říkal. „Ve středu jsem neměl své tělo, teď se mi vrátilo. A taky Adam i jeho brácha jeli skvěle. Byl to úžasný den.“

Adam do sebe obrátil láhev vody a s rozzářenýma očima vyprávěl: „Chtěli jsme dnes vypravit Tadeje k vítězství v etapě. Nebylo to jednoduché, ale využili jsme ke stíhání úniku celý tým. A teď máme etapu a já i celkové třetí místo. Navíc jsme si se Simonem pomohli navzájem.“

Simonovou odměnou za společné úsilí byl posun na 4. místo před Rodrígueze. Třetí a čtvrtý na Tour, která dvojčata to mohou říci? I mezi sourozeneckými páry v historii 110 ročníků bychom našli jediný, který dopadl ještě lépe. Andy Schleck skončil na Tour 2011 druhý a jeho starší bratr Fränk třetí.

Tehdy lucemburské duo utopilo porážku s Cadelem Evansem v slzách.

Yatesové se naopak usmívali. Jen ty nohy kdyby je tolik nebolely. „A teď si tu na chvíli sednu,“ pronesl Simon po prvním kolečku rozhovorů a sesunul se na silnici na asfalt.

Adam ještě postál a líčil: „Jsme v týmu trochu zklamaní, že nemáme žlutý dres, pro který jsme sem přijeli, ale nakonec je jen jeden kluk lepší než Tadej a já. A já mám nejlepší výsledek, jaký jsem kdy na Tour dosáhl. Snad i proto, že mi vyhovovalo, že hlavní tlak nespočíval v týmu na mě, ale na Tadejovi. Byl jsem tu hlavně proto, abych mu pomáhal. A jaksi mimochodem jsem i třetí.“

O kus dál čekala Trine Vingegaardová na svého muže a když se jej dočkala, zazvonil jí mobil. Nejeden hovor by v takovou chvíli určitě odmítla, ale tenhle zvednout musela.

„Volá korunní princ,“ podala ho svému muži.

Frederik, korunní princ dánský, Vingegaardovi gratuloval a sděloval, že na něj udělalo obrovský dojem, jak všechno zvládl.

Mnohem později k autobusu Jumba dorazil Sepp Kuss a ač vzezřením rozhodně nepřipomínal zdravého cyklistu, zahlásil: „Jsem v pořádku.“ Jakoby nechtěl vlastními problémy narušovat všeobecné veselí.

