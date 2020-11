Je Roglič letos nejlepší cyklista světa? Nejprve potřebuje titul z Vuelty

Na Tour dominoval Primož Roglič s týmem Jumbo Visma až do chvíle, než ho při šokující časovce v předposledním dnu nekompromisně vysvlékl ze žlutého trikotu slovinský krajan Tadej Pogačar.

Roglič se z šoku rychle otřepal, opět začal vyhrávat, ujal se vlády na Vueltě. Ale v neděli v královské etapě na Angliru červený dres lídra ztratil.

O 10 sekund nyní opět vede Richard Carapaz z Ineosu, loňský šampion italského Gira.

Podle papírových prognóz by to tak nemělo zůstat dlouho. Právě časovka (rovinatá se závěrečným krátkým a strmým stoupáním na Ezaro) má být tentokrát Rogličovou spásou. V úterý by v ní mohl podle expertů na 33 kilometrech nadělit Ekvádorci více než minutu.

Ve třetím týdnu závodu je pak čeká série zvlněných etap, ale už pouze jeden horský dojezd. Jumbo má nadále výborné karty v rukách.

Nepromarní je?

Když Primož Roglič nemá dobrý den...

Tajemný a nečitelný

Někdejší skokan na lyžích Roglič, jenž se cyklistou stal až ve 22 letech, oslavil v pátek 31. narozeniny. Je právě v nejlepším závodnickém věku a dokazuje to. „Primožovo zklamání z Tour bylo obrovské, ale ustál to a vrátil se zase na vítěznou vlnu,“ oceňuje Richard Plugge, generální manažer jeho týmu.

Zároveň se po Vueltě s vysokou pravděpodobností vrátí i do čela světového žebříčku UCI. Tedy před Pogačara.

Ovšem aby se sám cítil být tím nejlepším, potřebuje Roglič letos titul z podniku Grand Tour.

Vuelta 2020 Speciální příloha iDNES.cz

„Pogačar je velký talent, je mladý, vyhrál Tour. V budoucnu určitě může Rogliče zastínit,“ soudí Roman Kreuziger. „Ale v tuto chvíli je pro mě nejlepší Roglič. Je neuvěřitelné, že se od 1. srpna takřka bez pauzy drží na špici závodů všech možných typů. Klobouk dolů před ním.“

Pogačar sice start na Vueltě před obnovením sezony zvažoval, ale posléze se ho zřekl. „Což bylo ve 22 letech jediným rozumným řešením. Únava a stres se v jeho věku musely projevit,“ podotkl Kreuziger.

Roglič naopak pokračoval v parádní jízdě sezonou.

Už v srpnu vyhrál tři etapy na přípravných závodech před Tour a celkově na Tour de l’Ain. Další etapové prvenství přidal na Tour. Začátkem října poprvé ovládl klasikářský monument, když slavil na Lutych–Bastogne–Lutych. A na Vueltě má prozatím na kontě tři prvenství, jak v horách, tak ve sprintersko-klasikářské etapě.

Se svými 177 centimetry a 65 kily je také skvělým časovkářem a sjezdařem. Webové stránky Eurosportu jej nazvaly Neuvěřitelným Hulkem podle siláka z komiksových příběhů.

Zároveň zůstává Slovinec nadále též postavou záhadnou. „V předních světových sportech neexistuje více tajemná, melancholická a veřejností obtížně uchopitelná světová jednička, než jakou je Roglič,“ napsal italský list Corriere della Sera.

V zahraničních médiích si vysloužil i přezdívku Kyborg kvůli nečitelnému výrazu v obličeji během závodů, který většinou vůbec nemění, ať se s ním zrovna děje na trati cokoliv.

A přece se najdou výjimky. Při osudné časovce na Tour se Rogličovi příliš uvolněná přilba klimbala na hlavě, v obličeji zrudl, tváře měl oteklé a za cílem zmateně říkal: „Nevím, proč jsem nedokázal zrychlit.“

Chci lidem zlepšit náladu

Také v neděli se Roglič ocitl na území, které bylo pro něj neznámé a kde si nebyl jistý sám sebou. „Ještě nikdy jsem tak prudké stoupání nejel,“ prohlásil o zabijáckém asturijském Angliru.



Vicente Belda, sportovní ředitel týmu Kelme, při Vueltě 2002 na adresu Angliru vyhlásil: „Chtějí snad organizátoři krev a doping? Proto vymysleli tak barbarskou horu?“



V očích jezdců jde o brutální, nic neodpouštějící výšlap. Přesto tu měl Roglič výhodu. Když jej dva kilometry před cílem postihla na 23,5procentní rampě Cueňa Les Cabres dosud největší vrchařská krize v sezoně, měl ve skupině sedmi mužů stále k ruce pomocníka Seppa Kusse.

Spolu limitovali ztráty.

Kdyby Kusse neměl... Kdo ví, kolik sekund by teď ztrácel.

CiclismoInternacional @CiclismoInter #LaVuelta20 Roglic cede unos metros frente a Carapaz, Mas, Carthy y Vlasov, lo acompaña Kuss 1,3 km https://t.co/RyuMd6cRQY oblíbit odpovědět

Hugh Carthy z týmu Education First etapu vyhrál, Carapaz dojel čtvrtý, Roglič o 10 sekund za ním pátý. Ekvádorec si šel pro červený dres a vykládal: „Dnešek byl přirozená selekce. Teď budeme tvrdě hájit vedení.“

Roglič si ho chce v úterý vzít zpět.

„Neměl jsem dnes nejlepší den. Soustředím se teď na časovku,“ říkal po etapě. Pro fanoušky je každopádně připraven na třetí týden atraktivní scénář.

A že má „Kyborg“ Roglič i sympatickou lidskou tvář, dokázal v rozhovoru pro slovinská média: „Chtěl bych lidem dát kousek radosti a optimismu, v dnešní velmi složité době ho potřebují. Pokud jim mohu aspoň trochu zlepšit náladu mým závoděním, je to pro mě motivací.“