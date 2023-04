Bolesti a pády. Na Flandrech i při Roubaix. Sagan zažívá trpké loučení

Do cíle zbývalo kolem sto padesáti kilometrů, když se to stalo. Na kostkovém sektoru z Viesly do Quiévy tvrdě spadl k zemi. Zprvu se v trávě kroutil bolestí, dres celý zašpiněný, z ran mu tekla krev. Pak se posadil a místo na kolo čekal na odvoz od týmového vozidla.