Z farmy ke kostce šampionky. Jak královna Roubaix roztančila velodrom

„Nemysli, prostě to udělej.“

Tohle jednoduché, ale všeříkající heslo si před startem populárního cyklistického klání Paříž-Roubaix vylepila na řídítka.

A řídila se jím naprosto.

Hned po startu se vydala do 18členného úniku, se kterým dojela až do cíle. Před všemi favoritkami, před všemi ženami, o kterých se před startem mluvilo.

„V posledních kilometrech už nás stíhaly opravdu tvrdě. Vepředu nás nakonec zbylo jen sedm, ale pracovaly jsme snad jen čtyři, nikdo další už neměl moc sil. Ale i tak jsme na velodrom dorazily jako první,“ těšilo Jacksonovou.

V tu chvíli si vybrala zadní kolo jedné své soupeřky a 300 metrů před cílem nasadila k vítěznému sprintu.

„Vždycky říkám, že miluju cyklistické závody a když vyhraju, miluju je o to víc. Pro ženskou kanadskou cyklistiku je navíc tak velké vítězství opravdu monumentální. Mé největší v kariéře a splněný sen. Teď jen doufám, že tenhle kousek malé skály (trofej pro vítězku) naučíme nějaké taneční pohyby,“ smála se 34letá závodnice.

Je archetypální vítězkou Roubaix v tom, že se v závodě nikdy nevzdala. Její hluboká touha vyhrát byla evidentní v každém záběru kamery. V závěru ze sebe vydala i poslední watt, který jí v těle zbyl.

A je taky atypickou vítězkou slavného závodu.

Proč? Protože její první pohyb po zastavení byl tanec – něco, co cyklističtí fanoušci na velodromu nikdy neviděli. Na pódium si vzala růžový klobouk ve tvaru kyblíku a na tiskové konferenci předstírala rozhovor s velkou dlážděnou kostkou, kterou za vítězství dostala.

Jacksonová je vůbec veselá kopa, která má tanec v krvi, většinu svých kreací přidává na populární sociální síť TikTok. Na něm vlastně dost dopodrobna dokumentuje svůj závodní život, často na něm právě tančí a podobně.

No a jednu ze svých kreací předvedla i na velodromu v Roubaix, proto se fanoušci hned začali ptát, jestli do svých tanečních videí zapojí i svůj vítězný kámen.

Alison Jackson brought out all the moves after winning the women's #ParisRoubaix 💃🙌



(via @RoubaixFemmes) pic.twitter.com/4NJQMxRYAm