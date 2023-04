Belgická královna, na kterou fanoušci čekali. Kopecká píše historii

Bylo to vlastně tak trochu jako přes kopírák.

Kolem čtvrté hodiny odpoledne proletěl přes obávaný Oude Kwaremont slovinský zázrak Tadej Pogačar. Tady setřásl i posledního vzdorujícího Mathieu van der Poela a jel si za impozantním triumfem na Flandrech.

Jen o hodinu později se na stejném místě zbavila Lotte Kopecká své týmové kolegyně Silvie Persicové a stejně jako Pogačar uháněla za triumfem. Už druhým za sebou.

Když tahle Belgičanka projížděla cílem, domácí dav možná křepčil ještě víc než u Slovince. A oficiální twitterový účet Flander po závodě přidal i společnou fotku dvou velikánů. Nadepsal ji jednoduše: Dva fenoméni.

„Pořád je to pro mě neuvěřitelné. Loni jsem tady mluvila o tom, jak jsou Flandry závodem mých snů. Jak jsem vždycky doufala, že je jednou vyhraju. A teď se to povedlo podruhé za sebou, zvláštní,“ vyprávěla na tiskové konferenci.

Je ženou, na kterou Belgičané dlouho čekali.

Cyklistickou spasitelkou, dalo by se říci.

Tahle historicky velmi pyšná a úspěšná cyklistická země totiž vyprodukovala řadu velkých šampionů minulosti i současnosti. Eddy Merckxem a Rogerem De Vlaeminckem počínaje, Woutem van Aertem a Remkem Evenepoelem konče.

Jenže to jsou všechno muži, mezi ženami velké hvězdy chyběly. Belgičanky žily dlouho ve stínu svých sousedek ze severu. Nizozemky roky ženskému pelotonu vládly. Od zmiňované Melchersové, po Marianne Vosovou a Annemiek van Vleutenovou.

Vybavit si jakoukoliv belgickou cyklistku? Mnozí fanoušci by to v minulosti nedokázali.

Až Kopecká to poslední roky mění. Loni přijela do cíle Flander právě před van Vleutenovou, navíc v dresu belgické šampionky. Obří sláva.

Letos startovala do závodu, který je oblepen až milionem fanoušků po krajnici s číslem 1. Ten tlak cyklistikou posedlého národa prostě musela cítit. Ale vzala si z toho to pozitivní.

„Beru to tak, že mám podporu fanoušků, kteří si jen přejí, abych vyhrála. Taky vím, že za mnou stojí celá země a já ze sebe jen musím vydat to nejlepší. Lidé mi fandili fakt po celý závod, úžasný zážitek,“ líčila.

Byl to pro ni i hodně dojemný moment.

V polovině března jí totiž zemřel bratr Seppe. Byl o dva roky starší než ona a byl vlastně i jedním z důvodů, proč se cyklistice začala věnovat.

Místo, aby se utápěla v slzách, rozhodla se truchlit jinak. Jen pár dní po jeho smrti vyhrála po dlouhém sólu klasiku Nokere Koerse a i teď po Flandrech na něj zavzpomínala.

„Díky němu je cyklistika celým mým životem. Když jsem na kole, cítím se svobodná a nemusím přemýšlet třeba i o složitých věcech. Pomáhá mi dostat i určitou frustraci z hlavy,“ vyprávěla.

Kopecky is too strong for Persico on Oude Kwaremont! #RVVwomen #RVV23 pic.twitter.com/qvBUIKUIXV