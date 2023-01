Vacek se pod dohledem policie chystá na debut v Treku. Myslí na úspěch v etapě

„Úplně jasného lídra tady nemáme. Máme to nastaveno tak, abychom byli všichni aktivní,“ říká Vacek k plánům týmu pro etapový závod Kolem San Juanu.

„Sportovní ředitel nominoval do závodu vrchaře, sprintera, dva klasikáře a jednoho rozjížděče. Ve zvlněných etapách očekávám, že dostanu příležitost, abych se ukázal,“ těší se.

Vicemistr světa i Evropy do 23 let nemá malé ambice. V Argentině cílí na etapový triumf nebo celkové umístění v první desítce. „Rád bych zajel pěkný výsledek hned na začátku roku, což by mi pomohlo psychicky v další fázi sezony,“ vysvětluje.

Přípravy na vstup do nové sezony, pro Vacka první na té nejvyšší světové úrovni, jsou vzhledem k lokaci závodu specifické.

„Nevyhnuly se nám problémy během přesunu. Cestovali jsme sem tři dny a nepřiletěl s námi všechen materiál. Ale tři dny před závodem už máme všechno k dispozici,“ vypráví.

Vzhledem k vysoké kriminalitě v zemi navíc museli přibrat na trénink netradiční spolujezdce. „Máme tady neustále doprovod policistů. Na trénink pod dohledem policie nejsem úplně zvyklý,“ bere situaci s nadhledem Vacek.

V oblasti s otevřenými planinami poblíž hranic s Chile si musí dát pozor na silný vítr a vysoké teploty.

Vacek není jediným Čechem, který se argentinského závodu zúčastní. Na soupisce týmu Soudal-Quick Step je Jan Hirt, pro kterého to zase bude premiéra v belgickém týmu po boku mistra světa Remca Evenepoela.

Nejen s ním se bude Vacek v příštích dnech měřit. Za tým TotalEnergies startuje Peter Sagan, za stáj Bora-Hansgrohe Sergio Higuita. V barvách Ineosu se kromě Daniela Felipe Martíneze představí poprvé po vážném zranění Egan Bernal.

Jen těžko by mladý Čech sháněl hvězdnější soupeře pro svou premiéru mezi elitou.