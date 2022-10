Vicemistr světa Vacek si lebedí: V Treku si mě hýčkají, baví mě úplně všechno

Neměl ani čas stříbro z Austrálie pořádně oslavit. Už teď totiž Vacek – jeden z nejtalentovanějších cyklistů světa – objíždí v Itálii závody za svůj nový prvodivizní tým Trek.

V něm se potká třeba s exmistrem světa Madsem Pedersenem nebo horským démonem Giuliem Cicconem. „Od všech se mám hodně co učit,“ říká.

Přitom sám by mohl vyučovat a pořádat přednášky. O tom, jak se vzepřít osudu. Na konci února jeho tým Gazprom kvůli válce na Ukrajině suspendovali. Víc než čtvrt roku nemohl závodit a bál se, že ztratí svou výkonnost.

Místo utápění se v chmurách ale nelenil, sám tvrdě trénoval a byl za to odměněn. Ze dvou největších závodů sezony – mistrovství Evropy a světa do 23 let – přivezl domů stříbro. „Po té sezoně je to skoro až zázrak,“ říká.