Vacek má další medaili z ME, v silničním závodě třiadvacítek získal stříbro

ME juniorů a závodníků do 23 let v silniční cyklistice Anadia (Portugalsko) Závody s hromadným startem Muži do 23 let (147,3 km): 1. Engelhardt (Něm.) 3:37:27, 2. M. Vacek (ČR), 3. De Pretto (It.) oba stejný čas, ...8. Bittner, 19. J. Ťoupalík, 26. Petr Kelemen, 28. Řeha všichni -3, 92. K. Vacek (všichni ČR) -10:04. Ženy do 23 let (104,5 km): 1. Van Anrooijová (Niz.) 2:57:41, ...43. Burlová, 54. Slámová (obě ČR) obě -9:06.