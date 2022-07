Vacek na juniorský titul na ME v časovce nenavázal, ve třiadvacítce byl patnáctý

ME juniorů a závodníků do 23 let v silniční cyklistice v Anadii (Portugalsko) Časovka (22 km) Muži do 23 let: 1. Segaert (Belg.) 27:25, ...15. M. Vacek (ČR) -1:34. Ženy do 23 let: 1. Anrooijová (Niz.) 31:34, ...20. Slámová -4:32, 23. Burlová (obě ČR) -5:01. Junioři: 1. Kockelmann (Luc.) 28:06, ...8. Novák -1:09, 20. Telecký (oba ČR) -2:07. Juniorky: 1. Czaplaová (Něm.) 33:30, ...16. Kvasničková (ČR) -2:16.