Vacek skončil třetí v Závodu míru. Bittner byl ve finálové etapě druhý

Čeští závodníci se sice v neděli snažili dostat Mathiase Vacka v celkovém pořadí výš, ale nepodařilo se jim to. Peloton všechny úniky zlikvidoval a do cíle dojel společně. V závěrečném spurtu předčil Bittnera pouze Brit Samuel Watson.

„Zklamaný určitě nejsem, dnes jsem přejel vrchařské prémie a ještě dokázal takhle dobře zaspurtovat. Bylo to těsně, ale to se stává. Věřil jsem si, jen se to o kousek nepodařilo,“ uvedl v tiskové zprávě Bittner, jenž po klíčové sobotní etapě s dvojím výjezdem na Dlouhé stráně přenechal žlutý trikot van Eetveltovi.

„Jsem s tím spokojený, dneska už by mi nepomohlo nic. Kluci si to uhlídali, byli výborní, nešlo tam toho už moc vymyslet. Těch kopců nebylo tolik a tak těžké, nešlo udělat větší rozdíl. Na konci se jelo rychle, z toho se ujet nedalo,“ řekl devatenáctiletý Mathias Vacek, který za van Eetveltem zaostal v celkovém pořadí o 13 sekund. Na Portera ztratil jedinou sekundu.

Vacek si po loňském šestém místě dělal zálusk na celkové prvenství. Nakonec napodobil Michala Schlegela, který se před pěti lety díky třetí příčce dostal jako poslední z českých jezdců na stupně vítězů. Vackův starší bratr Karel byl celkově sedmý.