Vacek dojel v časovce mužů do 23 let na MS silničních cyklistů devátý

Český reprezentant Mathias Vacek obsadil na mistrovství světa v silniční cyklistice deváté místo v časovce mužů do 23 let. Vyhrál Nor Sören Waerenskjold před Belgičanem Alecem Segaertem a Britem Leem Hayterem.