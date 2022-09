Medaile z MS cyklistů: Vacek slaví stříbro v závodě s hromadným startem

připravujeme podrobnosti...

Junior Novák desátý

Junior Pavel Novák dosáhl na mistrovství světa v silniční cyklistice v australském Wollongongu dalšího umístění v první desítce pro českou výpravu. V závodě s hromadným startem obsadil desáté místo. Zvítězil Němec Emil Herzog.

Německý cyklista Emil Herzog zvítězil mezi juniory na MS v závodě s hromadným startem.

Novák navázal na čtvrté místo juniorky Elišky Kvasničkové a devátou příčku Mathiase Vacka v kategorii mužů do 23 let z časovek, do cíle přijel ve skupině bojující o bronz 55 sekund za vítězem. Ve finiši porazil třetí junior ze souboje s chronometrem Herzog Portugalce Antonia Morgada. Třetí byl Vlad van Mechelen z Belgie.

Neztratili se ani další čeští závodníci: Milan Kadlec dojel šestnáctý, Martin Bárta pětadvacátý, jen Štěpán Telecký závod nedokončil.