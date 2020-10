Evropský šampionát v cyklokrosu bude kvůli covidu bez juniorských kategorií

„Je to pro mě i celý náš cyklokros tvrdá rána. Právě mezi juniory a juniorkami máme jezdce schopné bojovat o medaile či o přední umístění,“ řekl Dlask pro server cyklokros.cz.

Do Hertogenbosche tak vyrazí jen Michael Boroš, Daniel Mayer, Pavla Havlíková, Karla Štěpánová, Nikola Bajgerová a pro závody do 23 let jsou v nominaci Šimon Vaníček, Jakub Říman, Elizabeth Ungermanová a Tereza Vaníčková.

Naposledy vybojovali čeští cyklokrosaři na ME medaili před třemi lety na domácím šampionátu v Táboře díky bronzu Nikoly Noskové v třiadvacítkách a stříbru juniora Tomáše Kopeckého.