Mistr světa v cyklokrosu do 23 let Kamp vyhrál i domácí závod ME

Devatenáctiletý Kamp od začátku kontroloval dění v čele. V polovině dvacetikilometrového závodu našlápl k rozhodujícímu útoku, a přestože se za ním zformovalo silné britské duo, náskok s přehledem uhájil. Oslavovat mohl už dlouho dopředu, několik desítek metrů před cílem.

V souboji o stříbro Mein předčil Masona. Zpočátku na hraně první patnáctky se pohybující Vaníček dojel na začátku třetí desítky s mankem tří minut.

Ve druhém sobotním závodě vyjely ve 14 hodin na trať ženy. České barvy zastupují v elitní kategorii Karla Štěpánová a Nikola Bajgerová.

V neděli ME, na němž se tentokrát kvůli přetrvávajícímu boji s pandemií koronaviru nepředstaví junioři, zakončí závody žen do 23 let (Elizabeth Ungermanová, Tereza Vaníčková) a elitní kategorie mužů (Michael Boroš, Daniel Mayer).