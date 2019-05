Černý po 15. místě na Giru: V tom úniku snad jely nějaké motorky

Máte další peníze do kasičky.

Myslíte? Vyšlo to? Já nevím, kolikátý jsem byl.

Patnáctý.

Tak to vyšlo. (Prémie jsou za umístění do 20. místa v etapě, Černý si připsal 276 eur.)

Předpokládám, že u vás v CCC to funguje i na Giru jako ve většině dalších týmů, takže získané prémie všech jezdců týmu putují do společného balíku a pak se rozdělí rovným dílem.

Asi jo, i když jsem to nezjišťoval. Měly by se rozdělit na devět stejných dílů, osm z nich si rozeberou jezdci a ten zbylý se rozdělí mezi kluky z personálu.

Jak se vám dnes s osmnácti etapami v nohách spurtovalo?

Ty jo, docela náročný to bylo. Čekal jsem, že tahle etapa bude víc v pohodě. Nevím, co tam ti tři kluci v úniku dělali, ale museli do toho tlačit fakt fest. V balíku to přitom byly hrozné fofry. Jel jsem ještě 50 kilometrů před cílem vzadu, abych trochu šetřil síly, ale už mi to tam připadalo dost na hraně, tak jsem si musel popojet víc dopředu a tam se jelo pořád na doraz, každá zatáčka, každý kruháč. U mě je z toho nakonec 15. místo, to jde, jsem spokojený.

Soudě dle toho, že jeden z uprchlíků, Ital Cima, dokázal uhájit nejtěsnější možný náskok před pelotonem, by se mohlo zdát, že sprinterské týmy v průběhu etapy stíhání uprchlíků poněkud podcenily.

Nevím, jestli podcenily. Mně přišlo, že se jede od začátku dobré tempo, že únik udržují v dosahu a nepouštějí je dál než na pět minut. Potom je sprinterské týmy začaly stahovat, 22 kiláků do cíle měli uprchlíci náskok 1:20 minuty, ale nakonec to balíku stejně nevyšlo.

Právě. Aby v takové sprinterské etapě vyhrál muž z tříčlenného úniku v podstatě o necelou sekundu, se stává zcela mimořádně. Co tomu říkáte?

Sám jsem to nepochopil, že při tom tempu, co jsme jeli posledních 80 kilometrů, jsme je nesjeli. Říkal jsem si, že v tom úniku snad musí jet nějací jezdci - motorky, jakými bývali Tony Martin a Fabio Cancellara (smích). Protože jinak snad ani není možné, že tři závodníci dneska vyučovali tři spolupracující sprinterské týmy, které se střídaly na špici. A navíc byli dva z těch tří kluků z druhodivizních týmů. Vážně nevím, co se tam vpředu dělo. Já jsem dneska původně taky uvažoval, že bych se zkusil dostat do nějakého úniku, ale říkali jsme si, že by muselo jít o únik aspoň se šesti lidmi, protože tříčlenný dnes nemá smysl. A vidíte, měl.

CCC Team (Twitter) @CCCProTeam #Giro 35km to go and the breakaway is still over four minutes ahead of the peloton. We should soon see what the intention of the peloton is! https://t.co/o9bwnh2XWd odpovědětretweetoblíbit

Němec Ackermann z týmu Bora sice etapu nevyhrál, ale dokázal vzít Francouzi Démarovi fialový dres lídra bodovací soutěže, protože spurtoval druhý a Démare až osmý. I to vás překvapilo, že si to francouzská stáj FdJ nepohlídala?

Já měl pocit, že FdJ chtělo, aby ten únik dojel až do cíle a aby Ackermann nemohl spurtovat o první tři místa. Proto možná FdJ tu etapu nechtělo kontrolovat, nakonec ji v balíku kontrolovaly Bora, Israel Academy a Dimension Data. A potom to ve spurtu FdJ nezvládlo. Přitom mi přišlo, že Ackermann se předtím v kopcích trápí víc než Démare, ten vypadal v horách líp.



Vy teď máte na své premiérové Grand Tour na kontě čtyři etapová umístění do 20. místa, i když jste často pomáhal i kolegům z týmu. Jak se vám taková bilance zamlouvá?

Myslím, že je to na premiéru dobré. Aspoň jednu první desítku jsem sice chtěl (nejlépe skončil 11.), ale třeba by se mohlo ještě zadařit v časovce.

Jak jste zvládal předchozí těžké horské dny?

Jednoznačně nejhůř mi bylo včera, v etapě do Anterselvy. To byl můj nejhorší den za celé Giro. Hned po startu protivítr, kopeček, tam jsem trpěl. Celou etapu jsem trpěl a přál si, ať už to skončí.

Nastřádala se tedy únava z hor a deštivých, zmrzlých dnů?

Určitě každý potká na Giru nějaký den, kdy mu to vyloženě nejede a nechutná. Já jsem ten den měl včera. Předtím se mi naopak i na Mortirolu jelo docela dobře, ale včera to bylo špatné.

Co po takhle krizové etapě děláte, abyste se na další den dal zase jakž takž dohromady?

Snažím se odpočívat, regenerovat, pořádně se najíst a pořádně se vyspat.

A šlo to?

Ale jo. Včera jsem šel spát hrozně brzo, už v deset.



V deset? Jan Hirt mi říkal, že usíná na Giru až před jednou v noci.

Já vážně usnul už po desáté a spal jsem až do 8:40, deset a půl hodiny. Ty noci předtím jsem taky moc nemohl spát, vždycky jsem usínal až o půlnoci, jenže jak už je ta únava větší, volím radši rychlý strečink a spát. Tělo si ve středu hráblo a spánkem do dneška zase nabralo co nejvíc energie a jelo se mi dobře.

Jak teď přežít dva velmi těžké horské dny?

Já nevím, asi se budu potírat svěcenou vodou. (směje se) Nějak to musím zvládnout, protože se určitě chci podívat do Verony na závěrečnou časovku. Budu bojovat. Nebude to určitě zadarmo, hlavně v sobotu, kdy máme jet čtyři hodiny jen do kopce.

Půjde v té sobotní etapě vůbec uvažovat ve stylu, že ji chcete jet tak, abyste na veronskou časovku ušetřil aspoň nějaké síly?

Pokud budeme vědět, že můžeme dojet přece jen klidněji do časového limitu, tak jo. Ale spíš si myslím, že ten limit bude na hraně. Jestli odpadnu třeba až na třetím kopci, 70 kilometrů do cíle, budu moci dojet volněji. Jenže jestli se hned na prvním kopci ostře napálí tempo a hned se ocitnu v grupetu, nebude to ani trochu příjemná vyjížďka.