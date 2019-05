Nepochopitelné. Naprostý outsider na Giru vyškolil tlupu sprinterů

Místo děje: 222 kilometrů z Dolomit do Pádské nížiny. Etapa povětšinou z kopce dolů. Den doslova zrozený pro sprintery. Tolik dní trpěli Pascal Ackermann, Arnaud Démare a další přeživší z rychlých mužů pelotonu ve vysokých horách, aby si to nyní ještě jednou rozdali v hromadném spurtu. O čtvrteční etapu a také o fialový dres krále bodovací soutěže.

Předpokládaný scénář? S jasnou vidinou toho, že sprinterské týmy si tuto etapu pohlídají a ta skončí hromadným spurtem, se nikomu ani nebude chtít do úniku. Pak kdosi přece jen ujede, ale včas bude přitažen zpět.



Přesně to se i stane. Až na to přitažení.



Tři muži ujíždějí před pelotonem. Jeden z nich se stane hrdinou dne.

Prosím, tady je.



Damiano Cima. 25letý chlapík z Boloni, jezdec druhodivizního italského celku Nippo Vini Fantini. Nikdy předtím nezávodil na Grand Tour. Nikdy nic velkého nevyhrál. Jeho životním úspěchem bylo dosud prvenství na menším čínském závodě Kolem Sing-tchaj.



Na světovém žebříčku UCI mu před etapou patřilo 503. místo.



Je to notorický únikář. Zas a znovu se vrhá do úniků, často beznadějných, zas a znovu je dostižen a pohlcován. Na tomto Giru strávil v únicích celkem 930 kilometrů, nejvíce ze všech. „Tolikrát jsem to zkoušel a tolikrát mě dojeli,“ říká.



Jeho nejlepším umístěním v tomto ročníku Gira bylo 96. místo v etapě přes Mortirolo. Ve všech dalších se nevešel do první stovky pořadí.



Jenže to všechno přestane ve čtvrtek platit.

Náskok tria uprchlíků, které s ním tvoří Nico Denz z týmu AG2R a Mirco Maestri z druhodivizní stáje Bardiani, není nikdy během etapy o mnoho větší než pět minut, vše vypadá z pohledu pelotonu kontrolované, vypočítané. Jenže když má tento náskok začít na posledních 40 kilometrech rapidně klesat, neděje se tak, navzdory obrovskému úsilí pelotonu.

Na 30 kilometrech do cíle jsou staženi na 2:50 minuty. Poté však uprchlíci ještě navýší své úsilí a opět mají k dobru čtyři a půl minuty, což způsobí paniku v pelotonu. Sprinterské týmy se po sobě ohlížejí: Co se to děje? Na špici se střídají Ackermannova Bora, Israel Academy a Dimension Data, pak přibude i Quick-Step, zatímco Démarovo FdJ vyčkává v pozadí. Znovu se peloton rozletí.



„Myslím, že to bylo nejrychlejších 20 kilometrů, co jsem kdy jel,“ usoudí Pascal Ackermann.

Poslední tři kilometry zbývají a trio má stále k dobru 33 sekund. Další jezdci týmu Nippo Vini Fantini se na čele pelotonu snaží narušovat soudržnost sprinterských naháněčů, Bora se dohaduje s Kaťušou, parta FdJ zmatkuje.

A Cima dál věří.

„Snažil jsem se dívat jen před sebe. Zakázal jsem si myslet na to, že bychom se nemuseli dostat do cíle před pelotonem,“ řekne.



Na 1 800 metrech před cílem přichází poslední levotočivá zatáčka. „Jeďte, jeďte, nepřibližují se dost rychle, můžete to dokázat,“ křičel na Cimu do vysílačky sportovní ředitel Mario Manzoni.

Je tu brána posledního kilometru. Trojice stále drží náskok 18 sekund. Mezi poli se ženou do cíle na kraji městečka Santa Maria di Sala na benátské periferii.

„Věděli jsme, že se peloton mocně blíží,“ bude vyprávět Cima. „Ale snažil jsem se zůstat klidný. Čekal jsem na posledních 300 metrů a pak jsem se do toho opřel.“

Už jen 250 metrů a 10 sekund náskoku před pelotonem.

Letka rychlých sprinterů je nyní chobotnicí natahující svá chapadla po uprchlících, pohltí Maestriho, pohltí Denze, už se Pascal Ackermann v čele tohoto komanda natahuje po Cimovi, jenže... je pozdě!

Cima protíná sílovou čáru o necelou sekundu před Němcem, který vztekle mlátí do řidítek, pln frustrace. Poslední z uprchlíků to dokázal! Diváci šílí.



Skáčou na sebe s parťáky z týmu Nippo Vini Fantini jako smyslů zbavení. Vždyť jejich stáj dostává divoké karty na Giro od roku 2015, ale na etapu tu ještě nikdy nedosáhli.

„Naplnil jsem svůj životní sen,“ vykládá Damiano Cima. „Každý italský kluk, který začne závodit na kole, sní o tom, že jednou vyhraje etapu na Giru.“

Bláznivý den. Naprosto bláznivý.

„To je pro všechny, co mi věřili, pro každého z týmu, pro moji přítelkyni Veroniku i pro lidi, kteří už nejsou mezi námi, ale tolik pro mě znamenali, pro mého dědečka a mého přítele Pierina Farimbella,“ dojatě říká vítěz etapy.

Tomas Macek (Twitter) @tomasmacek2 Tohle je, prosím, Damiano Cima. Dodnes nikdy nic velkého nevyhrál, jen menší etapák v Číně. Dnes jel ve sprinterské etapě na Giru ve 3členném úniku, předem odsouzeném k záhubě. Jenže... on nakonec před letícím balíkem o necelou sekundu vyhrál. A připadal si jak v Jiříkově vidění https://t.co/TA3zMwqy4z odpovědětretweetoblíbit

Kdo by takové drama očekával?

„Já to nechápu, tři závodníci, z toho dva druhodivizní, dneska takhle vyškolili tři sprinterské týmy, které je naháněly a točily se na špici,“ říká český jezdec Josef Černý, v cíli patnáctý.

Druhý Pascal Ackermann je nejprve nepříčetný. Myslel si, že jen vítězství mu postačí, aby získal od Arnauda Démara zpět fialový dres. Neměl dobře propočítané body.

„Byl jsem za cílem tak zklamaný!“ přizná Ackermann později. „Celý tým dnes pracoval pro mě, odvedl fantastickou práci. Doufal jsem, že teď kluci nebudou příliš vytočení, že se to nepovedlo.“

Pak mu to řeknou: Máš maglia cicalmino, fialový dres. Druhé místo stačilo, protože Démare dojel až osmý, poté co musel řešit ve spurtu dvě menší kolize.

Rázem se Ackermannova tvář rozjasní. „Nestáhli jsme celý únik, ale získali jsme maglia ciclamino, a to byl náš hlavní cíl. Jsem přešťastný,“ diametrálně mění náladu.

Vede bodovací soutěž o 13 bodů. Ne, ještě nemá úplnou jistotu, že fialový zůstane i ve veronském cíli Gira, ale je blízko.

„Démare je silný, může si v v pátek dojet pro body za prémiový spurt. A já musím obě horské etapy dojet v limitu,“ připomíná. V páteční horské etapě bude prémiový spurt na 86. kilometru po stoupání 3. kategorie. Tam by se Francouz ještě mohl dostat. To bude jeho poslední šance.

Ovšem to teprve bude.

Ve čtvrtek to byla nádherná cyklistická pohádka o tom, jak jeden malý italský David, pardon, vlastně, Damiano, vyzrál na tlupu svalnatých Goliášů, kteří ho naháněli.

Bylo to intermezzo mezi bitvami horských titánů.

V pátek se k nim v Benátských Alpách opět vrátíme. Bitva o titul vrcholí. Richard Carapaz ze stáje Movistar drží maglia rosa a odmítá jej odevzdat. „Jsem vyslancem Ekvádoru na růžové misi,“ říká.

Paolo Slongo, trenér druhého Vincenza Nibaliho, počítá: „Vincenzo se ke Carapazovi musí před závěrečnou časovkou dostat aspoň na 50 sekund, jestli v ní chce mít šanci na titul.“

Také Primož Roglič, hnaný tisícovkami slovinských fanoušků dorazivších zpoza hranic, odmítá složit zbraně.



Tři týdny tak bojovného Gira pomalu končí.



Ale tolik otázek ještě čeká na zodpovězení.