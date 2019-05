Kolumbijský den v Dolomitech. Chaves ovládl etapu, Lopéz útočil a získal

Druhou polovinu loňské sezony téměř nesedl na kolo. Zostra začal trénovat až v zimě v Kolumbii. To už zažehnal vážné zdravotní lapálie, kdy ho sužoval únavový syndrom.

„Toužím opět jezdit třítýdenní závody,“ přiznal na prahu letošní sezony Esteban Chaves.



A sen se před třemi lety celkově druhému muži italského Gira splnil.

Po roce se opět postavil na start prvního ze závodů Grand Tour. A ve třetím týdnu drobný vrchař září. Už ve středu při výšlapu do Anterselvy dojel druhý.

V devatenácté etapě se konečně dočkal. A byla to pro 29letého jezdce týmu Mitchelton-Scott velká fuška.

V cílovém stoupání do lyžařského střediska San Martino di Castrozza Chaves neustále nastupoval nebo diktoval tempo na samotném čele. Vynikajícímu vrchaři nikdo netoužil střídat, všichni se obávali jeho kvalit.



Ani nepříliš náročný profil Chavesovi nenahrával. Soupeři z úniku – Serry (Deceuninck-QuickStep) a Bidard (AG2R) – se k němu vždy v pětiprocentním stoupání dotáhli.

80. vítězství pro Kolumbii Vítězstvím v 19. etapě Gira přidal Esteban Chaves historické 80. vítězství své země na jednom ze třech závodů Grand Tour.

Až tři kilometry před cílem to vyšlo.

Chaves naposledy zaútočil. Zvedl se ze sedla, ostře přišlápl, později se několikrát ohlédl. „Konečně,“ ulevil si. Serry i Bidard na jeho rozhodující nástup nezareagovali.

A tak si Chaves dojel pro třetí etapové vítězství kariéry na Giru.

„Pro tohle jsem tvrdě pracoval. A dnes jsem to ukázal,“ líčil Chaves pro Eurosport. „A přesně takhle to má být i v životě. Nikdy se nesmíte vzdát, pořád útočit. Jsem strašně šťastný, je to neuvěřitelné. Všichni kolem mě brečí, já také brečím.“



Favorité o růžový dres se v 19. etapě převážně hlídali. V polovině závěrečného stoupání zaútočil Miguel Ángel Lopéz. Lídr týmu Astana nakonec dorazil do cíle před skupinou Carapaze s náskokem 24 sekund.

V celkovém pořadí se týmový parťák Jana Hirta ale neposunul. Na pátého Mollemu z Treku ztrácí šestý Lopéz před závěrečnou horskou etapou 26 sekund. Na vedoucí pozici poté víc než pět minut.



V růžovém dresu lídra nadále zůstává Richard Carapaz.

