Nadčlověk Vingegaard s gustem deklasoval soupeře, teď vyhlíží ty opravdové

Uplynul další víkend, ve kterém zažil peloton tvrdou nadvládu týmu Visma.

Poté, co před dvěma týdny vyhráli žlutočerní jezdci během dvou dnů dvě klasiky a jeden etapový závod, ovládli v neděli dva prestižní jarní etapáky. Vingegaard suverénním způsobem italské Tirreno-Adriatico a Američan Matteo Jorgenson odvážným únikem poslední den francouzské Paříž-Nice.

Takový kousek se dosud žádnému týmu nepodařil.

Visma ale nepřestává ujišťovat, že to vše je jen předehra k velkému představení, které plánuje do červencové Francie. Kde by měl být v hlavní roli právě Vingegaard.

Od Dána se čeká útok na třetí žlutý trikot z Tour de France v řadě, perfektní výkon od sebe čeká ale především on sám. A tak v uplynulých dnech útočil, ujížděl a ukazoval, jaké možnosti ve svých nohách má.

Do průběžného vedení se dostal už v páté etapě, když po devětadvacetikilometrovém sólu dorazil do cíle o minutu a dvanáct sekund před konkurenty. Azurový trikot lídra si oblékl s náskokem padesáti sekund na Ayusa.

K jeho udržení by Dánovi stačilo, aby v následující horské etapě jel přilepený na zadních kolech vyzyvatelů. Mohl si odpočinout, neplýtvat silami. Jenže Vingegaard se opět přepnul do módu kanibala. A ten žádné dárky nerozdává.

Když jeho pomocníci dojeli únik dne, vyrazil na prudkém závěrečném stoupání dopředu sám. Chvíli se ho snažil udržet Ayuso, ale Dánovo tempo nevydržel dlouho. Rezignoval a připojil se k Jaii Hindleymu v pokorném stíhání.

Vingegaard dorazil do cíle s půlminutovým náskokem, před nedělní sprinterskou etapou orazítkoval svůj celkový triumf. „Měl jsem šanci vyhrát, tak proč ji nevyužít,“ pronesl lakonicky k novinářům.

Jonas Vingegaard Vítězí v 6. etapě závodu Tirreno-Adriatico.

Téměř jedním dechem ale dodal: „Myslím, že se stále posouvám a že se do Tour ještě zlepším.“

Jestli se jeho prognóza vyplní, ukáže až červenec. K Vingegaardovým sedmi vítězstvím za jedenáct závodních dnů je ale potřeba dodat, že se zatím nepotkal s jezdci, kteří by pro něj byli relevantní konkurencí.

Na španělském Camiňu, kde vyhrál tři ze čtyř etap, proti němu startovali Egan Bernal (Ineos), Hugh Carthy a Richard Carapaz (oba EF) nebo Lenny Martinez (FDJ). Tedy nikdo, kdo by se mu ve třítýdenních závodech mohl rovnat.

V Itálii se už musel vypořádat s vítězem Gira 2022 Hindleym (Bora-Hansgrohe) a třetím z Vuelty 2022 Ayusem (UAE). S oběma se ale na Tour počítá pouze jako s pomocníky týmových lídrů. Hindley by měl krýt záda Primoži Rogličovi a Ayuso připravovat útoky Tadeji Pogačarovi.

Nejlepší trojice celkového hodnocení závodu Tirreno-Adriatico. Zleva: Juan Ayuso, Jonas Vingegaard a Jai Hindley.

Vingegaard se zatím se svým bývalým parťákem Rogličem na silnicích neutkal, stejně jako s Pogačarem či čtvrtým do party Remcem Evenepoelem (Quick-Step).

Svatá čtveřice cyklistiky

Pogačar vzhledem k účasti na Giru volí letos úplně jiný program, a tak se s Vingegaardem potká poprvé až na startu Tour.

Zato Roglič s Evenepoelem se chystají hned po Velikonocích na Kolem Baskicka, kde bude i Dán. „I na Tirrenu byl kvalitní peloton, ale Remco a Primož jsou jedni z nejlepších cyklistů na světě, takže se musím měřit hlavně s nimi,“ přiznal Vingegaard. „Rozhodně se těším, až si zazávodíme.“

Roglič se poprvé v novém dresu představil právě na Paříž-Nice a nejspíš to nebyl začátek sezony, který si představoval. Boře se nepovedla týmová časovka, další čas ztratil Slovinec v první horské etapě. Dojem ze svého působení spravil v sobotu, když dokončil cílové stoupání hned za Evenepoelem na třetím místě. Naději na celkové vítězství nebo aspoň pódiové umístění už ale zahodil.

„Jsem v celkové klasifikaci tak daleko, že ani nevím, kdo vede,“ přiznal se smíchem reportérům v cíli sobotní etapy.

Vítězství jako na zavolanou. Remco Evenepoel má zatím v nohách čtrnáct závodních dnů a během nich posbíral čtyři vítězství. Naposledy v závěrečné etapě Paříž-Nice.

Kdo naopak přesně věděl, jaká je situace v boji o žlutý dres, byl Evenepoel, který s 36 sekundami ztráty ještě stále na celkové vítězství pomýšlel. V nedělní závěrečné horské zkoušce se pro něj vydal, jenže nedokázal odpárat Jorgensona, a tak se musel spokojit s prvním místem v etapě a druhým celkově.

„Ještě potřebuji strávit nějaký čas ve vysoké nadmořské výšce. Skončil jsem druhý, takže samozřejmě nejsem v úplně mizerné formě, ale stále mám kam růst,“ hodnotil Evenepoel.

Ani Roglič se necítil v optimálním rozpoložení. „Zatím jsem neměl úplně ideální nohy. Je přede mnou ještě kus práce,“ komentoval svůj výkon.

Oba mají dva týdny na výkonnostní posun, než se potkají znovu, tentokrát i s Vingegaardem. Kolem Baskicka bude první ochutnávkou střetu, který se chystá na Tour de France.

Jen Pogačar to vše bude sledovat zpovzdálí, a svatá čtveřice tak bude kompletní až 29. června.