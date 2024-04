První triumf v novém týmu. Roglič vyhrál na závodu Kolem Baskicka časovku

Čtyřiatřicetiletý Roglič vyhrál o sedm sekund před Australanem Jayem Vinem, třetí byl s odstupem 10 sekund Dán Mattias Skjelmose. Mistr světa v časovce Remco Evenepoel z Belgie měl pád v pravotočivé zatáčce a se ztrátou 11 sekund byl čtvrtý, páté místo s mankem 15 sekund obsadil dvojnásobný vítěz Tour de France a úřadující šampion z Baskicka Jonas Vingegaard z Dánska.

„Jsem moc šťastný. Málem jsem netrefil do cíle, ale naštěstí to nic nezměnilo na výsledku. Hodně jsem si to dnes užil,“ uvedl Roglič, pro něhož skončil první start v sezoně v březnu na Paříž-Nice zklamáním z desátého místa.

Jediný český cyklista v závodě Karel Vacek ze španělského týmu Burgos-HR obsadil 144. pozici s odstupem 1:36 na Rogliče.

Na startu chyběl Brit Tom Pidcock, jenž měl během tréninku na trati časovky pád. Jeho tým Ineos Grenadiers uvedl, že olympijský vítěz v jízdě na horských kolech zamířil na vyšetření do nemocnice.

Závod skončí v sobotu nejtěžší etapou se startem a cílem v Eibaru, v níž na cyklisty čekají tři vrchařské prémie první kategorie.