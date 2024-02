Vingegaard: nové jméno, starý plán. Zato Pogačar míří na neznámé teritorium

Ne etapovém závodě O Gran Camiňo vyhrál v Galicii všechny tři klasické etapy, celkovou klasifikaci i bodovací a vrchařskou soutěž.

Ovládl koncovky etap, ať už se nacházely na vrcholech stoupání, či ve sjezdu. Vítězil navzdory drsným podmínkám i kvalitním konkurentům, jakými byli Martínez, Carapaz, Gaudu, Bernal či Carthy. Dominoval s náskokem dvou minut.

Ba co víc, ukazoval, že není jen naprogramovaným cyklistou pečlivě dodržujícím týmové pokyny. Naznačil, že se nebojí improvizovat.

„Řekněme, že plán byl dnes poněkud jiný,“ prohodil týmový kolega Cian Uijtdebroeks po druhé etapě, při které 27letý Dán útočil ve sjezdu. „Ale Jonas je tak silný, že si může dovolit měnit naše plány.“

Ve třetí etapě kraloval Vingegaard v přívalovém dešti a za větrných poryvů o rychlosti až 80 km/h, které lámaly stromy. Přijel osamoceně přede všemi do cíle na Monte Aloia a s tradiční pokerovou tváří pronesl: „Byl to velmi mokrý den. V jednu chvíli nastala vhodná chvíle, abych zaútočil, tak jsem to udělal. Naštěstí mě nikdo nedokázal následovat. Pak už stačilo jen dojet do cíle.“

Jak snadno se to říká, že? Letos chce vyhrát Tour potřetí v řadě a naplnit tím hattrick, který doposud zvládlo jen pět cyklistů.

Zatím trénoval. Závodit začne Tadej Pogačar až v sobotu.

Louison Bobet.

Jacques Anquetil.

Eddy Merckx.

Miguel Indurain.

Chris Froome.

A k nim Jonas Vingegaard? Ano, taková společnost by se mu líbila.

Změny jmen i pomocníků

„Letošní Tour bude těžší než kdy jindy,“ připomíná, že v červenci se ve Francii utkají čtyři současní velikáni třítýdenních závodů Grand Tour, tedy Vingegaard, Pogačar, Roglič a Evenepoel. „Celý náš tým musí mít co nejkvalitnější přípravu a dorazit do Francie v co nejlepší formě,“ říká dánský jezdec. „Pokud potom bude někdo silnější, tak to tak prostě bude.“

2 tituly z Tour zatím mají jak Vingegaard (2022, 2023), tak Pogačar (2020, 2021)

On sám volí velmi podobný program jako loni, ve stylu „všechno pro Tour“, s takřka totožnými přípravnými závody. Pouze v březnu nepojede Paříž–Nice a objeví se na Tirrenu–Adriatiku.

Přesto bychom pár změn našli.

Celým jménem je nyní Jonas Vingegaard Hansen, přibral totiž příjmení své manželky.

Změnil se také název stáje. Už nikoliv Jumbo-Visma, nýbrž poněkud kostrbatější Visma-Lease a Bike. Nebo zkráceně Visma.

A předně: zásadně se promění jeho podpůrný tým na Tour.

31 závodních dnů před Tour plánuje Pogačar (Vingegaard 25)

Musí se obejít bez Wouta van Aerta, soustředícího se na klasiky, Giro a olympiádu. Z Primože Rogliče, jenž přestoupil do Bory, se stane protivník. A chybět bude rovněž věrný pomocník Nathan van Hooydonck – po vážných problémech se srdcem ukončil kariéru. „Bude to jiné, zvláštní,“ říká Vingegaard.

„S Primožem jsme pět let byli týmovými kolegy a vždy stáli při sobě. Teď nastoupíme proti sobě. U Wouta v posledních třech letech každý viděl, jak obrovský má motor. A moc budu postrádat i Nathana. Ale jsem za něj šťastný, že může žít plnohodnotný život se svou rodinou.“

Naopak Sepp Kuss, nečekaný šampion Vuelty, přislíbil Vingegaardovi na francouzských silnicích svoji pomoc. Stejně jako Steven Kruijswijk, třetí cyklista Tour 2019.

Double, Pogačarova výzva

LONI NA TOUR. Vítěz Jonas Vingegaard (vpravo) a jeho největší sok Tadej Pogačar.

Jméno největšího Vingegaardova soupeře i podle bookmakerů zůstává stejné: Tadej Pogačar. Přičemž o Slovincově cestě na Tour letos naopak platí: Všechno je jinak.

Už se nemíní koncentrovat na kombinaci kostkových i ardenských klasik s Tour, ale pokusí se o double Giro–Tour. Kromě italské Grand Tour plánuje na jaře jen jeden další etapový závod Kolem Katalánska. Plus jednorázovky Strade Bianche, Milán–San Remo a Lutych–Bastogne–Lutych.

„Tadej je ryzí talent,“ říká Alberto Contador v roli experta Eurosportu. „Věřím, že po Giru je schopný vyhrát i Tour. Pouze on a Vingegaard mají v současnosti reálnou šanci na tohle double dosáhnout.“

Jistě, vyčerpání z Gira může sehrát roli, Vingegaard však namítá: „Na to rozhodně nesázím. Tadej si umí naplánovat sezonu tak, aby byl na Tour ve vrcholné formě.“

Contador připouští, že příprava směřující přímo k Tour by byla pro lídra týmu UAE Emirates možná lepší variantou. „Ovšem Tadej si dobře rozvrhl, kolik dní bude zkraje sezony závodit, aby to nepřehnal. Soutěžení na kole si vyloženě užívá. Double je pro něj výzvou, která ho psychicky nesmírně motivuje.“

V minulosti Pogačar dvakrát po dojetí Tour odvolal původně plánovaný start na Vueltě. V 25 letech nicméně tvrdí: „Nejsem už tak mladý, proto nastal nejvyšší čas zkusit dvě Grand Tour v jednom roce. Bude to dlouhá sezona, já při ní vstoupím na neznámé teritorium, a to mě láká.“

Také proto do závodů odstartuje o týden později než Vingegaard, v sobotu na prestižní italské šotolinové klasice Strade Bianche.

Odtud chce pro změnu posílat vzkaz on.

Díváš se, Jonasi? Tak dávej pozor.