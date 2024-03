Suverén Pogačar. Strade Bianche ovládl po osmdesátikilometrovém úniku

Dvojnásobný vítěz Tour de France Pogačar ukončil minulý ročník v říjnu prvenstvím na monumentu Kolem Lombardie a po pěti měsících v Itálii také zahájil letošní sezonu. Zhruba 81 km před cílem 215 km dlouhého závodu se lídr týmu UAE Emirates odpoutal ve stoupání na Monte Sante Marie od vedoucí skupiny a jel vstříc vítězství.

„Přijeli jsme k Sante Marii a podmínky byly opravdu těžké. Ve skupině už nikdo neměl síly. Na silnici bylo bláto a nebylo nic vidět, takže jsem se rozhodl zaútočit. Tušil jsem, že to bude dlouhé, ale jakmile jsem získal náskok, věděl jsem, že to dotáhnu do cíle,“ řekl Pogačar.

Tadej Pogačar vstoupil do sezony vítězstvím na Strade Bianche. Na trati si užil i přízeň fanoušků.

Navzdory tomu, že v závěrečných kilometrech v Sieně si už spíše vychutnával ovace fanoušků, měl Pogačar v cíli výrazný náskok 2:44 minuty před Lotyšem Tomsem Skujinšem. Třetí byl s malým odstupem Belgičan Maxim van Gils, čtvrtý 3:50 minuty po vítězi dojel obhájce loňského prvenství Thomas Pidcock z Británie.

Pogačar závod se šotolinovými úseky, na němž slavil v roce 2015 triumf Zdeněk Štybar, vyhrál podruhé po roce 2022. V pětadvaceti letech si připsal už 64. vítězství v profesionálním pelotonu.

Čeští cyklisté Mathias Vacek a Josef Černý závod nedokončili.