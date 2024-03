Stáj Tudor slavila první výhru ve WorldTour: de Kleijn uspěl na Paříž-Nice

Jedenadvacetiletý Pithie, který v nedělní úvodní etapě dospurtoval na třetím místě, má v celkové klasifikaci shodný čas jako druhý Dán Mads Pedersen a třetí Nizozemec Olav Kooij.

De Kleijn se postaral o premiérové vítězství ve WorldTour pro druhodivizní švýcarskou stáj Tudor.

„Už jsem byl párkrát hodně blízko a je fajn, že to konečně takhle klaplo. Všichni viděli, že se o to zasloužil celý tým,“ řekl nizozemský cyklista a vyzdvihl přínos zkušeného Itala Mattea Trentina, který přišel do Tudoru před touto sezonou. „Přesně věděl co a jak. Říkal, že musíme zůstat v klidu až do konce a potom za to skvěle vzal. Dneska se jelo na mě a bylo prima to dokončit,“ dodal De Kleijn.

V úterý je na programu týmová časovka na téměř 27 km.