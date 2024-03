McNulty se vrátil do čela závodu Paříž-Nice, nejdelší etapu vyhrál Skjelmose

McNulty připravil o žlutý trikot vedoucího jezdce Australana Luka Plappa, na kterého měl před dnešní etapou manko 27 sekund. Nově vede o 23 sekund před Jorgensonem. Plapp dojel jedenáctý a klesl na třetí místo. Čtvrtý je Skjelmose, který vybojoval desáté vítězství v kariéře a třetí ve WorldTour.

„Překvapilo mě to. Celý den jsem se cítil dobře, ale tyhle etapy jsou specifické a potřebujete štěstí. Tým mi ale skvěle pomohl, pak toho štěstí nemusíte mít tolik,“ uvedl Skjelmose.

V úniku, který se zrodil ve stoupání necelých 30 kilometrů před cílem, se většinou držel za McNultym a Jorgensonem, kteří na tom byli v celkové klasifikaci lépe.

„Bylo to trochu zvláštní takhle vyhrát, protože jsem hrál na to, že jsem v průběžném pořadí za nimi. Není to nejhezčí způsob jak vyhrát. Myslím, že oba na tom byli lépe než já,“ řekl třiadvacetiletý dánský cyklista.

Sobotní etapu pořadatelé zkrátili téměř o 70 km kvůli nepříznivé předpovědi počasí, podle které má v horách sněžit. Úsek z Nice do Madone d’Utelle bude měřit 104 km. Závod skončí v neděli.