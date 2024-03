Etapa pro Vlasova. McNulty v závodě Paříž-Nice ztratil, dále ale jede ve žlutém

Sedmou etapu pořadatelé zkrátili téměř o 70 km kvůli nepříznivé předpovědi počasí, která slibovala v Přímořských Alpách sněžení. Cyklisté se museli i tak na 104 kilometrech vypořádat s náročnými podmínkami, chladem a deštěm.

Nejlépe to zvládl Vlasov, který si dojel pro vítězství po téměř dvou letech. „Bylo to těžké, zima a pršelo. Poslední dva kilometry jsem opravdu promrzl, měl jsem ledové ruce,“ řekl ruský jezdec. „Mám velkou radost. Je to jeden z nejdůležitějších závodů a jsou to místa, kde trénuji, takže to tu dobře nám. Našel jsem si chvíli pro útok a vyšlo to,“ dodal Vlasov.

Za ním skončil s odstupem osmi sekund Belgičan Remco Evenepoel následován další hvězdou Slovincem Primožem Rogličem. Pátý byl Jorgenson a snížil ztrátu v celkové klasifikaci na McNultyho, který dorazil na sedmém místě o 27 sekund za Vlasovem. Evenepoel, který před startem zaostával za lídrem závodu o více než minutu, se posunul na čtvrtou příčku a přiblížil se žlutému dresu na 36 sekund.

Šanci zabojovat o něj bude mít v neděli, kdy peloton čeká 109 km dlouhá trasa s několika stoupáními se startem a cílem v Nice.