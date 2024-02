Moc pije, řekl Lefevere o Alaphilippovi. Nemluvte z cesty, reagovala manželka

Rozpoutal tím mediální bouři. A vyvolal i ostrou reakci Rousseové, bývalé francouzské mistryně v cyklistice a v současnosti televizní komentátorky a ředitelky ženské Tour de France.

„Přestaňte, prosím, mluvit z cesty a útočit na naše soukromí. Prokažte více respektu a úrovně,“ vzkázala Lefeverovi na Instagramu.

Nebylo to poprvé, co se šéf týmu Quick–Step pustil do Alaphilippa. Už v listopadu 2022 jej veřejně zkritizoval, že na sobě nepracuje a nepodává výkony odpovídající jeho platu (údajně 2,5 milionu eur ročně). Nyní pro populární časopis Humo přidal: „Poté, co Julian podepsal megasmlouvu, přestal sbírat úspěchy. Mám rád své jezdce, ale ke všem jsem férový. Julian si musí uvědomit, že jak stárne, musí tvrději trénovat. Nesmí to vzdát.“

V této souvislosti poukázal na Alaphilippovo porušování životosprávy: „Stále v něm dřímá malý nezbedný kluk. Je jako mladý pes, který je plný energie a kterého byste měli občas nechat proběhnout se po dvoře, ale také mu musíte říkat: takhle daleko můžeš a dál ne.“

Šikana, či oprávněná kritika?

Lefeverovo vyjádření odsoudily Francouzský svaz profesionálních cyklistů a například i přední australská jezdkyně Chloe Hoskingová, v minulosti vítězka etap na ženských verzích Tour, Gira i Vuelty. Ta vyzvala Asociaci profesionálních jezdců (CPA), ať se jednoznačně postaví za Alaphilippa: „Taková šikana a veřejné ponižování jsou na jakémkoliv pracovišti nepřijatelné.“

Rousseová ve svém příspěvku Lefeverovi sdělila: „Alkohol nikdy nepiju. Ani na večírcích, protože s tříletým synem chci být ve formě. Nepodaří se vám zabránit mi pracovat s Julianem a zůstávat s ním po celou dobu jeho kariéry.“

rousse_marion Mon petit cœur donne à ton petit cœur des milliers de "je t'aime"



: @alexis_chaillousphotography sur le TDF. oblíbit sdílet odpovědět uložit

Z tábora Alaphilippových příznivců byl dokonce šéf Quick–Stepu vyzýván, ať odstoupí z funkce generálního ředitele stáje, kterou před více než 20 lety založil.

Ale našel i své zastánce.

Nejplamenněji se na jeho stranu postavila Bettina Gilbertová, manželka Philippa Gilberta, někdejší hvězdy belgické stáje. Na vyjádření Rousseové tvrdě odpověděla: „Tomu se říká odvrácená strana mince, Marion. U tohohle tématu bys měla být opatrná. Patrick jen nahlas říká, co si myslí on i mnoho lidí z tvého okolí. Přitom poukazuje jen na třetinu chování tvého muže. Profesionální sportovci se musí zodpovídat tomu, kdo je platí. To je pravidlo. Ty celý život mluvíš o lidech špatně, jsi schovaná za mikrofonem ve studiu, aniž by ses z toho zodpovídala. Jak říká jedno přísloví: Chtěla jsi jíst ovce a teď se... vlnu.“

Dvojnásobný mistr světa Julian Alaphilippe (vlevo) a Patrick Lefevere, generální ředitel jeho týmu Soudal Quick–Step.

Na soustředění ani kapku

Lefevere v minulosti běžně kritizoval výkony i přípravu svých jezdců, vyprávět by mohl rovněž Zdeněk Štybar.

Tentokrát však šéf Quick–Stepu možná usoudil, že svá vyjádření poněkud přehnal. Proto ve středu v belgických médiích uvedl, že některé části jeho rozhovoru vedeného ve vlámštině byly anglicky píšícími médii vytrženy z kontextu a vyznívají vůči Alaphilippovi nepřátelštěji, než jak byly původně míněny.

Připomněl, že zásadní rozhovor o životosprávě mezi ním a Alaphilippem se odehrál v listopadu 2022. „Tehdy jsem si Juliana vzal stranou a řekl mu: Takhle to dál nejde. Buď u nás v týmu skončíš, nebo budeš odteď dělat věci jinak. Pouze talent už u tebe nefunguje. Stárneš a musíš se naučit žít jinak,“ popsal.

Alaphilippe se stal miláčkem Francie v letech 2018–2021.

Tehdy exceloval na Tour, kde sahal dokonce po celkovém vítězství v ročníku 2020, a dvakrát slavil duhový dres mistra světa. „Merci, Julian,“ hlásaly transparenty fanoušků. Nicméně v následujících letech se na jeho výkonnosti podepsaly také pády, zlomeniny a operace.

ROK 2021. Julian Alaphilippe v Lovani obhajuje titul mistra světa.

V minulosti jej jednou i zatkli za potyčku v baru, při níž byl pod vlivem alkoholu. „Měl období, kdy pařil vážně hodně,“ řekl nyní Lefevere belgickým médiím. „Ale od našeho rozhovoru v roce 2022 mám informace, že nepije, když je s týmem. Mluvil jsem s lidmi, kteří s ním byli na soustředění v Sieře Nevadě, a ti mi tvrdili, že tam neměl ani kapku.“

Letos končí 31letému Francouzovi v Quick–Stepu smlouva.

„Patrick dělá svoji práci a já svoji,“ reagoval na dotazy ohledně svého vztahu se šéfem týmu.

Není si jist, zda chce v belgické stáji setrvat: „Každou sezonu své kariéry beru tak, jako by byla poslední. Nevím, kde budu příští rok. Nevím, jestli budu pokračovat v týmu, nebo jestli vůbec budu pokračovat s cyklistikou.“

Na australské Tour Down Under zahájil letošní rok šestým místem. „Zimní příprava byla normální,“ řekl. „Žádná šílená intenzita, ale spíše snaha vybudovat si dobrý základ pro útok na letošní cíle.“

Vytyčil si tři: jarní klasiky, Giro a pařížskou olympiádu.

V Itálii se může sejít v jednom dresu i s Janem Hirtem, druhým cyklistou závodu Kolem Ománu.

Do bojů na flanderských kostkách vstoupí tuto sobotu při závodě Omloop Het Nieuwsblad.

Už tam může Lefeverovi předvést, jak moc na sobě pracoval.