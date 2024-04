Obraz zmaru. Zlomeniny Vingegaarda a Evenepoela, překážky na cestě na Tour

Byl to doslova obraz zmaru. Hromadný pád ve sjezdu 35 kilometrů před cílem etapy postihl dvanáct jezdců a mezi nimi také Vingegaarda, Evenepoela a Rogliče.

Dánský dvojnásobný vítěz Tour zůstával dlouhé minuty na zemi bez hnutí, než byl ve stabilizované poloze odnesen na nosítkách do sanitky. Po vyšetření v nemocnici přišla diagnóza: zlomeniny klíční kosti a několika žeber.

Svým způsobem to byla ještě dobrá zpráva, původní pohled na bezvládně ležícího jezdce evokoval i horší prognózy.

Remco Evenepoel, šampion předloňské Vuelty, se s bolestivou grimasou ve tváři držel za pravou ruku a vše nasvědčovalo zlomenině klíční kosti. Nejen tu později lékaři v nemocnici potvrdili, navrch ještě frakturu lopatky.

Dnes má být po převozu do Belgie operován.

Do týmového auta odklopýtal i Primož Roglič, vítěz čtyř podniků Grand Tour, v letošní sezoně nově lídr stáje Bora.

Všichni tři závod vzdali.

„Nepamatuji, aby během několika sekund skončilo tak zle tolik závodníků kategorie superstar,“ říkal Bernard Latour, komentující závod pro společnost L’Equipe TV.

Ale co se předtím stalo?

Zatáčka, kde došlo ke karambolu, rozhodně nevyhlížela nebezpečně.

„Na této silnici je však pod asfaltem spousta kořenů stromů, které ho nadzvedávají, proto tu bývá povrch velmi nerovný,“ podotkl místní profesionál Mikel Bizkarra ze stáje Euskatel, který byl v roli diváka.

„Silnice byla hodně hrbolatá a my bojovali o pozici,“ líčil nový lídr závodu Mattias Skjelmose z týmu Lidl-Trek, jenž se pádu dokázal vyhnout. „Bohužel jsme jeli trochu moc rychle a na jedné z nerovností došlo k pádu. Šlo o nešťastnou situaci. Nemyslím si, že to byla něčí vina.“

Zastavený peloton po těžkém hromadném pádu ve 4. etapě závodu Kolem Baskicka.

První šel k zemi Natnael Tesfatsion, eritrejský cyklista Lidl-Treku. Následný dominový efekt skolil rovněž Rogliče a Vingegaarda.

Evenepoel se sice pokusil zachránit vyjetím z trati, na kole přeskočil odvodňovací příkop a vjel mezi stromy, těm se však nevyhnul.

Následky mohly být přitom ještě děsivější, kdyby některý z jezdců vletěl do velkých balvanů těsně vedle silnice.

„Jezdec poblíž Remka spadl a Remco se pravděpodobně na chvíli přestal soustředit a následkem byl i jeho pád,“ psal na sociální síť X Patrick Lefévere, manažer stáje Soudal - Quick Step.

Evenepoel je přitom na záznamu pádu zachycen, že jede před Tesfatsionem. Je tudíž otázkou, zda také jeho vyjetí ze silnice nebylo způsobeno spíše hrbolatou silnicí.

„Nemyslím si, že Remco příliš riskoval, ale silnice se zdála být v nedobrém stavu,“ soudil Lefévere. „Mohlo to dopadnout hůř, když tam byly všechny ty balvany a stromy, ale i tak jsou následky vážné. Nikdy není dobré znamení, když se jezdec hned chytne za rameno. Pro Remca se to stalo v tu nejhorší možnou chvíli sezony.“

Před pádem měl být Evenepoelovým dalším závodem monument Lutych-Bastogne-Lutych, kde je dvojnásobným obhájcem titulu. Ten v žádném případě nestihne. Lefevere však je přesvědčen, že Tour zůstane v Belgičanově programu.

Pokud léčba půjde dobře a zranění nebudou komplikovaná, on i Vingegaard by se mohli vrátit do závodů od 2. června na etapoivém klání Dauphiné, které měli v původním plánu sezony. Nebo až na Tour. Ale to je zatím věštění z křišťálové koule.

Nejmenší zásahy do programu závodů a přípravných kempů z tria prominentů čekají Rogliče, u nějž vyšetření v nemocnici nepotvrdilo obavy ze zlomenin, vyvázl jen s mnohými pohmožděninami. V plánu má nejprve dvě z ardenských klasik, pak vysokohorské soustředění a potom i on účast na Dauphiné.

Každopádně, i když Vingegaard a Evenepoel navzdory svým zlomeninám Tour stihnou, jejich tréninkové manko bude veliké a patrně limitující.

Jediným nezraněným z Velké čtyřky je tedy nyní Tadej Pogačar, jenž se chystá na debut na Giru a následný pokus o double Giro - Tour. K němu má po čtvrtečních událostech patrně blíž než předtím. Ovšem takovou výhodu oproti největším soupeřům si rozhodně nepřál.

Čtvrtá etapa Kolem Baskicka byla ve čtvrtek po karambolu zneutralizována. Pouze šesti cyklistům, kteří předtím jeli v úniku, rozhodčí povolili utkat se o etapu. Patřil mezi ně i Karel Vacek, který poté proťal cíl na 3. místě.

„Neměl jsem při přerušení závodu informace, kdo všechno byl pádem postižen, ani jak moc byl vážný. Jen mi sportovní ředitel řekl, že musíme čekat, protože lékaři se teď věnují zraněným,“ popisoval Vacek a popřál všem brzké uzdravení.

První byl v cíli Jihoafričan Louis Meintjes, ale to vlastně v tento den nikdo moc neřešil. „Takové vítězství se snad ani nedá počítat,“ sám řekl.