Roglič v Baskicku navzdory pádu udržel žlutý trikot lídra, spurt ovládl Hermans

Vítěz zahajovací pondělní časovky Roglič se zapletl do pádu několika jezdců v levotočivé zatáčce zhruba 38 km před cílem. Úřadující šampion Gira d’Italia vypadal otřeseně a jen těžko usedal zpět na kolo. Za pomoci kolegů z týmu Bora-hansgrohe se však brzy dostal do tempa a navzdory více než dvouminutové ztrátě se dokázal vrátit do pelotonu a dojel ve stejném čase jako vítěz.

Rogličův náskok v čele přesto mírně snížil Belgičan Remco Evenepoel díky vítězství na sprinterské prémii a posunul se na druhé místo s odstupem sedmi sekund.

Jediný český účastník 63. ročníku závodu Karel Vacek dojel na 156. pozici se čtvrthodinovým odstupem. Závod vyvrcholí v sobotu v Eibaru.