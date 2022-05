Hirt na startu Gira: S jídlem roste chuť. V týmu si věříme na první etapu

Už jste natěšený na vaši nejoblíbenější Grand Tour? Můžeme to takto říci?

Asi ano. Asi mám Giro opravdu nejradši. Byla to má první Grand Tour. Itálii jsem si celkem oblíbil. A profily etap tam vždy nabízejí hodně šancí.

Před letošním Girem jste si v týmu řekl o vysokohorský kemp v Kolumbii, odkud jste se až tento týden vrátil. Už v roce 2019, kdy jste se v Kolumbii připravoval na sezonu, jste si pochvaloval, jak na vás mají kempy v této zemi pozitivní vliv.

Vyhovuje mi to tam. Letos nebylo vyloženě v plánu, že se tam i v dubnu vydám, i když nebudu mít před Girem v nohách skoro žádné závodění, ale prostě to tak vyšlo. V březnu jsem při Katalánsku onemocněl a pak jsem byl deset dnů mimo s horečkami kolem čtyřicítky. Úplně jsem z toho vypadl a cítil se zase jako na začátku sezony. Měl jsem před Girem startovat ještě v Baskicku, ale kvůli té nemoci jsem nemohl. Odletěl jsem tedy trénovat do Kolumbie a odtud dorazil rovnou na Giro.

S jakými pocity?

Nedokážu říci. Závodů mám málo, objel jsem v sezoně jen dva v teple (Omán a Emiráty) a Katalánsko, kde jsem byl nemocný. V Kolumbii jsem se teď pohyboval v dost vysokých výškách, kde jsou čísla vždycky horší a nejedete stejné watty jako dole. Navíc v posledních dnech, kdy jsem už měl na programu tréninky, které měly ukázat, jak na tom jsem, mi nešel wattmetr. Takže netuším.

Sezona přitom pro vás začala úžasně, když jste hned vyhrál etapový závod Kolem Ománu.

To mě určitě nabudilo. Už od druhého soustředění a pak i na prvním lednovém kempu v Kolumbii jsem se cítil opravdu dobře. Věřil jsem, že to bude dobré - a bylo.

TRIUMF. Jan Hirt vítězí v páté etapě závodu Kolem Ománu.

Giro nyní jedete v barvách stáje Intermarché vy i 39letý Domenico Pozzovivo, který na něm v minulosti opakovaně bojoval o popředí celkové klasifikace (pátý v letech 2014 a 2018). Poslední dobou se mu však v ní dařilo už přece jen méně. Jak máte rozdělené role v týmu?

Ještě jsme to moc neřešili. Ale Pozzovivo určitě chce jet na celkové pořadí, to je jisté. Co bude se mnou, jsme zatím příliš neprobírali.

Začátek v Maďarsku je pro Giro netradiční. Nestartuje ani časovkou, ani klasickou sprinterskou etapou, úvodní dějství totiž vyvrcholí pětikilometrovým stoupáním na Visegrád se sklonem 4,2 procenta. Znáte ho?

Ne. Pět lidí od nás z týmu se tam ve čtvrtek jelo podívat, my ostatní jsme trénovali jinde.

Co čekáte od zahajovací etapy?

Teoreticky by její konec měl sedět našemu Grmayovi (letos překvapivý vítěz worldtourové klasiky Gent - Wevelgem). Takže určitě pojedeme s cílem, aby vyhrál etapu.

V sobotu pak přijde na řadu krátká devítikilometrová časovka v Budapešti. Stihl jste v přípravě nějaké časovkářské kilometry?

Ne, letos nic. Ale těch kilometrů časovek je tu docela málo.

Dohromady jen 26 ve druhé a závěrečné etapě, tedy nejméně časovkářských kilometrů na Giru od roku 1962. Což vás určitě těší, že?

Asi jo, samozřejmě. Dlouhé časovky nemám rád. Ale i kdybych jel na pořadí, tak pokud neusilujete vyloženě o pódium, jsou i v první desítce rozdíly v minutách a někdy i přes deset minut, takže jestli ztratíte v časovkách o minutu víc nebo míň, je potom víceméně jedno. Rozhoduje se jinde.

Když pohlédnete na letošní itinerář celého závodu, hodně připomíná vaše premiérové a nejúspěšnější Giro v roce 2017, kdy jste v dresu druhodivizní stáje CCC obsadil celkové 12. místo. Také tehdy se vyjízdělo na Etnu, na Blockhaus, na Mortirolo, nebo na Pordoi.

Jo, trošku jsem vzpomínal, že i tehdy jsme v horách začínali Etnou, kde mi to ještě moc nešlo, a později přišel Blockhaus, který také nebyl nic moc...

... a pak jste se náramně rozjel, jel jste v úniku přes Mortirolo a Stelvio a skvělé výkony jste podával i v Dolomitech.

Mortirolo mám samozřejmě rád, sedí mi. Celkově je těch kopců dost stejných jako tehdy. Kdosi říkal, že letošní Giro bude nejtěžší za posledních x let, tak jsme rozebírali, jestli je ještě těžší než v roce 2017. Ale nemyslím si, že tehdy bylo míň kopců než letos. Každopádně je to Giro pro vrchaře.

Bookmakeři považují za největšího favorita Richarda Carapaze z Ineosu. Vidíte to podobně?

Myslím, že letošní Giro je otevřený závod, ale největším favoritem asi je Carapaz. Uvidíme, jak na tom bude Simon Yates, který v kopcích dokáže být vynikající.

Tým UAE Emirates sází na Joaa Almeidu. Dozrál už do cyklisty, který může bojovat o titul?

Nevím. Podle mě není tak dobrým vrchařem jako Carapaz s Yatesem. Ale je možné, že něco získá v těch kopcích, které na něj nebudou až tak obtížné.

Vaše stáj je určitě s úvodem sezony velmi spokojená, máte na kontě celkem šest vítězství. Nálada v týmu je tedy uvolněná i bojovná?

Určitě. Ale jak se říká, s jídlem roste chuť. Proto si věříme, že bychom mohli vyhrát první etapu Gira a mít po ní růžový dres.