Hirt na Giru: Ještě nikdy jsem neměl tak povedený první týden Grand Tour

Pro porovnání: v roce 2017 při svém doposud nejlepším Giru, které dokončil na výborném dvanáctém místě, patřila Hirtovi po úvodních devíti etapách šestadvacátá pozice s mankem 11:22 minuty na vedoucího Quintanu. Nyní zaostává o 3:09 minuty za lídrem závodu Lópezem a od elitní desítky jej dělí 1:47 minuty.

Přičemž největší nálož hor na peloton čeká až od soboty.

S úvodními devíti etapami jste tedy spokojený?

Určitě je to lepší než v minulosti. Ještě nikdy jsem neměl tak povedený první týden Grand Tour jako letos tady. Jasně, mohlo to být ještě o kousek lepší, ale každopádně jde o výsledek, na kterém se dá stavět.

Po nemoci a vysokohorském soustředění jste si před startem Gira nebyl jistý, jakou vlastně máte formu. Teď už o ní víte mnohem více, že?

Musím říct, že se mi jede celkem dobře. Doufám, že má výkonnost bude jako vždy v průběhu Grand Tour stoupat a třetí týden bude zase nejlepší. Určitě mi prospělo, že jsem před Girem vyrazil na vysokohorský kemp do Kolumbie. V ideálním případě by to chtělo ještě absolvovat nějaký etapák na rozjezd před Girem, jenže na ten už nebyl kvůli mé předchozí nemoci čas.

Váš týmový parťák Domenico Pozzovivo je průběžně osmý, vy čtrnáctý, vedení týmu vás oba v neděli chválilo. Nálada v Intermarché je zřejmě víc než dobrá.

Určitě. Akorát nám zatím chybí k úplné spokojenosti etapové vítězství, i když Biniam Girmay k němu byl párkrát blízko. V sobotní osmé (klasikářské) etapě šel van der Poel do úniku už od druhého kilometru, tak Biniam vypálil za ním, jinak to nešlo. Přitom původně jsme měli plán, že tu etapu budeme pro Biniama kontrolovat a on pak zaútočí v závěru. No, vyvrbila se jinak. Ale on tu ještě nějakou etapu vyhraje. Věřím mu - a příležitosti k tomu budou.

Budete s ním usilovat i o fialový dres pro vítěze bodovací soutěže? Průběžně je v ní druhý za Francouzem Démarem.

Jo, také o ten dres se může pokusit, snaží se sbírat body i na prémiích.

Vraťme se ještě k nedělnímu stoupání na Blockhaus. Ta etapa byla jiná, než jaká na vrchol vedla v sezoně 2017, kdy se jelo víceméně po rovině až pod závěrečný kopec. Tentokrát organizátoři připravili mnohem náročnější vrchařské menu. Jak se vám zamlouvalo?

Celkově jsem cítil, že sílu mám. Jen jedna věc mě tu trochu trápí, a tou jsou křeče. Nevím proč, ale jak v páteční kopcovité etapě, tak potom na Blockhausu jsem je pocítil. Nemohl jsem si v posledním kopci sednout, musel jsem ho jet vestoje, a proto mi nešlo zabrat úplně nadoraz. Prostě se celou etapu cítíte v pohodě a najednou přijde moment, kdy zčistajasna ucítíte, že začínáte být kvůli křečím dost unavený. I proto je dobré v úvodní části etap nebláznit, přestože si připadáte hodně dobře.

Tušíte, co může vaše křeče způsobovat?

Nevím. Mohlo by jít o následek čtyřdenních střevních potíží, která jsem měl v Kolumbii, ale těžko říct. Musíme ten problém vyřešit. Pak bych měl jet ještě o kus líp.

Intermarché-Wanty-Gobert @IntermarcheWG #Giro @HirtJan & @pozzovivod accompany the best riders on Blockhaus The favorites will battle for the stage win https://t.co/CI9Mc7aPRK oblíbit odpovědět

Jak ho chcete řešit? Navýšíte dávky, hořčíku, vápníku a dalších minerálů?

Beru je, ale nemyslím, že bych tím vše vyřešil. Ono není až tak jednoduché doplnit minerály zase do ideálního stavu, to je proces na měsíc. Osvědčil se mi na tyhle potíže jistý druh octa, který dokáže změnit chuť. Většinou mi pomohl.

O jaký ocet jde?

Klasický, docela silný, co se dává na salát, ale nejde o balsamico. Vozil jsem ho většinou s sebou, jenže tady ho nemám. Zjišťujeme, jestli bude někde k sehnání. Je to jen takové akutní řešení, není to rozhodně prevence.

Když jste šest kilometrů před cílem odpadl na Blockhausu ze stále se zužující skupiny největších favoritů, pomohlo vám poté, že jste šplhal vzhůru ve skupince jezdců, kteří rozhodně měli o co jet? Ať už s růžovým Lópezem nebo s průběžně druhým Němcem Kämnou?

Určitě je lepší, když máte kolem sebe někoho takového. Víc vás to stimuluje. Ale stejně jsem nakonec jel docela dlouhou dobu sám, přede mnou jsem viděl Bilbaa a za mnou byli López s Fortunatem.

Intermarché-Wanty-Gobert @IntermarcheWG #Giro @HirtJan can still see the race leaders He’s currently racing for 12th position in company of the maglia rosa https://t.co/1Vss0nzVUt oblíbit odpovědět

Domenico Pozzovivo vyzdvihl, že se vaše Intermarché po 8. etapě ujalo vedení v soutěži týmů. Momentálně jste v ní třetí za Borou a Bahrainem. Jde sice o minoritní klasifikaci, ale i ta může být pro menší týmy a jejich sponzory na Giru zajímavá, ne? Upozorňovali vás na to sportovní ředitelé?

My ani nevěděli, že tohle pořadí vedeme, než nám to po té osmé etapě oznámili. Každopádně nebylo účelem zajet tu etapu tak, abychom po ní byli první v týmech.

Nechtějí tedy po vás šéfové týmu, aby v každé etapě usilovali tři jezdci Intermarché (tolik se jich vždy do soutěže týmů započítává) o co nejmenší časovou ztrátu?

Zatím ne. Ale možná se to v dalších dnech změní.

Nyní následují čtyři etapy, které jsou svým profilem sprinterské, klasikářské nebo vhodné pro únik. Vašim hlavním úkolem až do soboty bude neztratit v těchto etapách žádný čas?

Asi ano, nevidím v těchto etapách moc prostoru pro útoky lidí z popředí celkové klasifikace. Možná že někdo, kdo je v pořadí za 20. místem, a není proto už tak zajímavý pro první pětku, se do nějakého úniku pustí. Ovšem že by se mělo pořadí kdovíjak převrátit, si nemyslím. Spíš se jen pár lidí vrátí povedeným únikem v celkovém pořadí do pozic kolem desítky. My rozhodně nebudeme v takových situacích vytvářet závod, chceme se s Biniamem pokoušet o etapu.

Posledních devět dnů v Alpách a Dolomitech pak bude naopak nesmírně náročných a napěchovaných horami. Už jste jejich itineráře zkoumal?

Viděl jsem profily. Budou to určitě těžké dny, ale podle toho, jak se tu zatím závodí, soudím, že se v horách pojede tempo, které bude pravděpodobně hlídat Ineos. I když také Bora je tu silná. Rozhodne se vždy na předposledních a posledních kopcích dne.

Vedení Ineosu v průběhu sezony tvrdilo, že chtějí letos závodit jinak, víc agresivněji. Nicméně na Giru opět vyznávají starou dobrou taktiku kontrolování špice, diktování tempa a postupně eliminace konkurentů. Podobný scénář je tudíž nejpravděpodobnější i v dalších horských etapách?

Nejspíš. Asi se to moc nezmění. Když to své tempo rozbalili na Blockhausu, bylo dobře vidět, že ani Almeidovi nechutná. Radši pokračoval dál svým tempem, kterým se nakonec ke Carapazovi zase dotáhl. Očekávám, že Ineos v tomhle duchu pojede i dál. Na posledním kopci to rozjede Sivakov, pak přidá velké zrychlení Porte a potom už bude koncovka jen o tom, jestli na to Carapaz bude mít nebo ne.

Kdo vás zatím na letošním Giru nejvíc překvapil?

Simon Yates v časovce v Budapešti. Málokdo čekal, že by ji mohl vyhrát - a pro něj to bylo navíc i dobré znamení na celkovou klasifikaci. Den před časovkou jsem Simonovi říkal, že je letos nějaký hubený, a on se smál a povídal: To se mi na Etně bude hodit. Jenže na Blockhausu bohužel bouchnul.

Od pádu v úvodní fázi čtvrté etapy ho bolelo koleno.

Já vím, ale říkal mi, že to nebylo jen kolenem, že byl na Blockhausu úplně prázdnej. Je to škoda. I kdyby se teď dal dohromady, ostatní ho rozhodně nepustí do nějakého velkého úniku, kterým by se vrátil do pořadí.

Kdo je nyní ve vašich očích největším favoritem?

Měli jsme zatím jen dva dojezdy na kopec, ještě se všechno může hodně promíchat. Závod je hodně otevřený a jednoho vyloženého superfavorita v něm nevidím. Dobře jede Bardet, stejně tak Hindley, ale tomu na celkové vítězství moc nevěřím. Landa působí zatím v kopcích nejsilněji ze všech, jenže u toho si myslím, že zase někde udělá chybu. Takže největším favoritem je momentálně u mne asi Carapaz.