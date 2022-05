ONLINE: Giro začíná v Maďarsku. Oblékne se van der Poel do růžové?

Mohl to být celkem příjemný úvod a pěkná projížďka po Maďarsku, kde se letos první tři etapy Gira konají.

Rovina, občas malý kopeček, do toho jen dvě vzrušení v podobě sprinterských prémií… Jenže poslední kilometry zahajovací etapy slibují drama.

Když cyklisté dorazí do Visegrádu, silnice se zlomí a posledních více než pět kilometrů do cíle u známé citadely vede do kopce.

Jeho úvod je ještě pozvolný, od druhé třetiny má ale v průměru 5,1 procenta a nejprudší pasáž přesahuje osm procent.

Zvládnou ho sprinteři? Nebo na ně bude příliš?

„Je těžké říct, kdo vyhraje. I když ten kopec moc dobře znám,“ odhaduje domácí Attila Valter. „Hodně asi bude záležet na počasí. Pokud bude foukat proti, sprinteři šanci mít budou, protože se nepojede tak rychle. Když se pojede rychle, vidím to spíš na klasikáře.“

ammattipyöräily @ammattipyoraily #Giro105, Stage 1 (195 km) Budapest / 12:40 (km 0) Visegrad / 17:00 - 17:26 ODDS (€) ⭐️⭐️⭐️ MVDP ⭐️⭐️ Girmay, Ewan ⭐️ Valverde, Ulissi, Covi Giro 2022, St.1, HTF (last 3.6 km, 5.1 %) Tour 2021, St.1, HTF (3.03 km, 5.61 %) Alaphilippe: 5:48, 31.34 Kph, VAM 1759 m/h https://t.co/1kyXvakOH0 oblíbit odpovědět

Ať se scénář vyvine jakkoliv, největším favoritem bude Mathieu van der Poel. Přesně tyto kopce mu sedí, je silný, skvělý i ve sprintu.

„Nebude lehké získat růžový dres. Ale každopádně se o to pokusím,“ slibuje jezdec Alpecinu-Fenix. „Ten kopec je těžký, prudký, ale zároveň je dost možné, že v balíku sprinteři zůstanou a bude těžké odpárat taková jména jako Caleb Ewan. Uvidíme, kdo bude mít nejlepší nohy.“

Mohl by to být i Eritrejec Tsgabu Grmay, který letos jezdí ve skvělé formě a přesně tento typ závěru je pro něj. Nabízí se i veteráni Alejandro Valverde a Diego Ulissi. A ze sprinterů třeba Ewan, který dokazuje, že zvládne i menší kopce.

Těch jmen je ale celá řada...

Kdo nakonec zvítězí, sledujte online.