Pro Ekvádor. Pro Bernala. Carapaz si před Girem věří a cílí na vítězství

„Je to můj nejbližší a velmi osobní cíl,“ nezastírá osmadvacetiletý Ekvádorec. „Jedeme sem se silným týmem a jsme odhodlaní vyhrát.“

Jsou to tři roky, kdy se Carapaz na italské Grand Tour postaral o senzaci. Na start tehdejšího ročníku se nepostavil jako největší favorit, přesto to byl právě on, kdo se po jedenadvaceti závodních dnech radoval z vítězství.

V jihoamerické zemi způsobil šílenství. Tisíce lidí byly přilepených u televizí, plnil titulní stránky novin, psal mu tehdejší prezident.

Tak moc byl Ekvádor na svého prvního šampiona hrdý.

„Nebylo to důležité vítězství jen pro mě, ale i pro celou mou zem. Odstartovalo to novou éru,“ ohlíží se.

JÁ TO DOKÁZAL. Ekvádorský cyklista Richard Carapaz projíždí vítězně cílem 6. etap závodu Kolem Katalánska.

Nejen v Ekvádoru se toho od té doby hodně změnilo. Místo španělského Movistaru nyní Carapaz jezdí za britský Ineos. Rozšířil svou sbírku úspěchů o zlato z olympiády či druhé místo z Vuelty 2020 a třetí z Tour de France 2021.

A zatímco kdysi možná zůstával v zákrytu, teď ho budou všichni sledovat, hlídat si ho a čekat, co udělá.

„Samozřejmě je tady spousta dalších. Ale největším favoritem je pro mě Carapaz,“ soudí třeba Andy Schleck, někdejší vítěz Tour a druhý muž Gira.

Ekvádorec se však jiné role nebojí. „Dnes jsem úplně jiný Richard Carapaz,“ má jasno. „Hodně jsem se toho naučil, mám za sebou spoustu závodů a soubojů s nejlepšími. Navíc teď mám i jasný cíl, v roce 2019 jsem sem jel s tím, že ani nebudu lídrem týmu.“

Tehdy se v Movistaru o tuto privilegovanou pozici dělil s Mikelem Landou, teď Ineos vsází pouze na něj. V zájmu útoku na maglia rosa se do sestavy nevešel třeba italský sprinter Elia Viviani či Tom Pidcock, který by měl ale zamířit na Tour.

Úkoly jsou jasné: všechno pro Carapaze.

„Vynechat třeba konkrétně Eliu bylo těžké, ale zároveň nezbytné,“ říká Matteo Tosatto, sportovní ředitel Ineosu. „Nemůžeme riskovat, že sice jeden den budeme bojovat na rovině o vítězství, ale hned ten následující nám bude chybět síla v horách.“

Sestavu proto doplní Jonathan Castroviejo, Ben Tullett, Jhonatan Narváez, Richie Porte, Salvatore Puccio, Pavel Sivakov a Ben Swift. Tedy směsice zkušených jezdců a mladíků, skvělých vrchařů i rovinářů.

„Giro nikdy nevyhrajete sami, musíte mít k tomu ty správné parťáky, kteří vám pomůžou v dobrých, ale i špatných chvílích. A my máme štěstí, že máme tým do každé situace,“ pochvaluje si Tosatto.

Moc dobře ví, o čem mluví. Ineos už možná nevládne Tour de France tak jako kdysi. Na Giro jsou ale ve stáji specialisté. V roce 2018 zde slavili s Chrisem Froomem, dva roky poté s Tao Geogheganem Hartem a loni s Eganem Bernalem.

Letošní ročník se s těmi předchozími ale v mnohých ohledech porovnávat nedá. Etapy jsou kratší, ubyly i časovkářské kilometry, ovšem narostly ty výškové. Ve dvaceti jedna dílech jich cyklisté nastoupají přes 51 tisíc.

V RŮŽOVÉ. Ekvádorec Richard Carapaz pózuje s trofejí pro vítěze cyklistického závodu Giro d’Italia 2019.

Právě to by ale ekvádorskému vrchaři mělo sedět. Naposledy závodil na konci března v Katalánsku, pak se na čas uzavřel doma v Ekvádoru a trénoval ve vysoké nadmořské výšce.

„Mám za sebou vydařenou přípravu, takže se na start postavím zdravě sebevědomý. A budu doufat, že spokojený budu i po dojezdu do Verony,“ říká.

Hnát ho bude zároveň touha prát se za týmového kolegu a kamaráda Bernala, který se dostává z vážného pádu.

Před odletem do Itálie Ineos publikoval fotografii, jak tito dva spolu v Monaku trénují. „A vidět Egana zase zpátky na kole mi dodalo motivaci. Chtěl bych jet i pro něj,“ líčí Carapaz.

I tyto zdánlivé detaily by mohly rozhodovat.