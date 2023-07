Froome-mánie na Czech Tour. Štístko Andrle si dá za odměnu svíčkovou a pivo

Jeden podpis za druhým, někdy do knih, někdy na novinové výstřižky, někdy jen na lístek papíru. Nebo také na kolo. A ze všech stran padající prosby o společnou fotografii. Zástup příznivců osmatřicetiletého Frooma jako by v Prostějově na startu ani v Uničově v cíli nebral konce.

Czech Tour se konečně podařilo přivézt do Česka velké jméno pelotonu a výsledek je znát okamžitě. Na představení týmů dorazily do Prostějova v pracovní den dopoledne davy. Místní se míchali s cyklistickými nadšenci, a i když většina z nich dorazila kvůli jednomu jedinému závodníkovi, vřele vítali na pódiu i všechny ostatní jezdce.

„Jsem na fanoušky zvyklí z několika Tour de France, ale nečekal jsem, že jich tady v České republice dorazí tolik. Překvapilo mě to a moc si jejich zájem užívám. Ale zároveň to ve mě vzbuzuje pokoru,“ přiznal v Uničově.

Dorazil do cíle jako 119. a rozhodně nebyl se svým výkonem spokojený. „Abych byl upřímný, necítím se moc dobře. Rozhodně nebyla první etapa lehký úvod do závodu, jak jsem si představoval. Byla pořádně těžká, kopcovitá a stále se závodilo. V dalších dnech se budu snažit být maximálně k ruce svým týmovým kolegům,“ předestřel a vyrazil z novinářské mixzóny k týmovému autu.

Jenže cestu mu přehradil dav nadšených příznivců. Ještě jednu fotku, ještě jednu fotku… neslo se hloučkem. Po chvíli museli organizátoři zakročit a protlačit Brita do auta přes zklamání těch, na které se s fotografií nedostalo.

„Je moc hezké, že tu má Chris tolik příznivců,“ ocenil jeho sportovní ředitel Andrle. Zároveň ale dodal doporučení: „Je lepší, když lidé přijdou na start, tam je na všechno malinko víc času. Chris je rád za každého fanouška, jen ho mrzí, že se nemůže věnovat všem.“

Andrle měl v cíli první etapy Czech Tour důvod k úsměvu nejen díky nadšenému zájmu o legendu mezi jeho jezdci. Týmový sprinter Itamar Einhorn si podmanil dojezd, a tím se i oblékl do žlutého pro lídra celého závodu.

„Já si dám za odměnu svíčkovou a pivko už dneska, ale závodníci musí vydržet až do neděle,“ říkal spokojeně Andrle.

Izraelský šampion Einhorn je na konci července téměř k nezastavení. Vyhrál minulou sobotu polskou jednorázovku u Vratislavi, v úterý přidal vítězství na memoriálu Andrzeja Trochanowskiego, a ve čtvrtek zvedal ruce nad hlavu zas.

Pokaždé mu při tom radil z auta stejný sportovní ředitel: Andrle. Ani u jeho dva roky starého vítězství na Okolo Slovenska nechyběl.

„Evidentně nám to s Reném funguje. Byl u mých největších úspěchů. Asi by se dalo říct, že mi nosí štěstí,“ usmíval se na náměstí v Uničově Einhorn.

Izraelec si na vítězství ve 165 kilometrů dlouhé etapě z Prostějova do Uničova věřil, i když se po startu nevyvíjela podle jeho představ. „Přijel jsem sem vyhrát. Cílová rovinka tu byla přesně tak, jak ji mám rád. Pár ošidných zatáček, to mi vyhovuje. Stihl jsem se oklepat z náročné první části etapy, v kopcích jsem opravdu trpěl. Prvních sto kilometrů se jen útočilo, naštěstí pak byli všichni unavení a zvolnilo se.“

Každý centimetr trasy

Za velkým množstvím akce mohl během prvního dne Matěj Zahálka z týmu Elkov-Kasper, který byl během etapy nejaktivnějším z Čechů a také si z pódia odnesl červené číslo pro největšího bojovníka dne. Zahálka se dostal do uniknuté skupinky a měl až dvouminutový náskok, ještě před sprinterskou prémií ale peloton uprchlíky pohltil.

„Červené číslo je za odměnu. Jsem rád, že mou aktivitu někdo ocení. Sjeli nás ale brzy a já se v úniku trošku vyťal, takže mě zbytek dne dost bolel,“ popisoval Zahálka.

Spurt se z Čechů podařil nejlépe jeho týmovému kolegovi Dominiku Neumanovi. Ten ale nebyl se svým devátým místem zcela spokojen. „Myslím, že deváté místo je slušné, ale já doufal ve víc. Chtěl jsem být víc vepředu, zabojovat o top pět nebo nejlepší trojku. Pak mě ale kolem pětistovky do cíle trochu zavřeli. Každý den se nemůže povést podle představ,“ litoval.

V úvodní etapě se chtěl předvést nejen ze sportovních důvodů. „Znal jsem prakticky každý centimetr trati, deset kilometrů od Boskovic bydlím, ve Vysočanech se jelo kolem rodného domu mojí mamky,“ vyjmenovával. „Podél trati jsem měl hodně známých. Jsem rád, že tu byli moji blízcí mě podpořit,“ těšilo ho.

Atmosféru domácího závodu si vychutnával samozřejmě také Zahálka. „Je čest tu jezdit před českými fanoušky, jsem rád, že jsem se dostal do nominace. Každý rok závod o něco vyroste. Atmosféra je super, dorazilo vážně hodně lidí, jsem zvědavý do kopců, jaké to bude tam.“

Už v pátek čeká závodník dvojitý výstup na Pustevny. „Nejsem žádný vrchař, tak se pokusím ukázat v nějakém úniku,“ slíbil Zahálka.