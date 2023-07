Druhou etapu Czech Tour vyhrál Němec Lipowitz, Ťoupalík byl čtvrtý

Cyklisté se dnes na nejvýznamnějším českém závodu museli vyrovnat s deštivým počasím a 2840 nastoupanými metry. Po druhém výjezdu na Pustevny a 167 kilometrech se Lipowitz z týmu Bora-hansgrohe radoval z prvního profesionálního vítězství s dvousekundovým náskokem před Norem Perem Strandem Hagenesem. Třetí byl s odstupem 23 sekund jiný norský jezdec Andreas Halland Johannessen, téměř dvacetičlennou skupinu s odstupem 25 sekund přivezl do cíle Ťoupalík.

„Nevěděl jsem, jak na tom budu, letos se mi moc nedařilo, ale když jsem jel nahoru na Pustevny podruhé, cítil jsem rezervu. Před cílem za to vzala dvojice soupeřů, takže se hodně cukalo a taktizovalo, ale poslední kilometr, to už byl sprint o pozici,“ uvedl v tiskové zprávě Ťoupalík. „Možná jsem to měl zkusit dřív, podium je podium. Budu se to snažit vylepšit zítra. První šlápnutí ukážou, bude to ale dlouhý den, je tam těch kopců víc, závěrečné tři jsou největší, ale zase chci bojovat o co nejlepší umístění,“ dodal člen týmu Elkov-Kasper, jenž je celkově dvanáctý se stejným odstupem 35 sekund jako Otruba.

Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome dojel na 126. místě se ztrátou více než 22 minut. Jeho kolega z týmu Israel-Premier Tech Itamar Einhorn, jenž jel po čtvrtečním vítězství v dresu lídra, po pádu odstoupil.