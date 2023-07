„Možná dám na obchod cedulku: Přijdu hned“ Czech Tour žijí i v Beskydech

„Nevím, protože jsem v práci, ale možná na dveře obchodu pověsím cedulku s nápisem Přijdu hned a odskočím se podívat někam k silnici,“ usmál se Vlastibor Konečný, jenž z olympijských her v roce 1980 přivezl s Alipim Kostadinovem, Jiřím Škodou a Michalem Klasou bronz.

V obchodě zaměřeném na cyklistiku ho nemá kdo zastoupit. „Jsem už sice tři roky v důchodu, ale pořád pracuju. Šest let už sám. Stavím elektrokola na zakázku. Mám toho hodně.“

Jedno postavil i Adamu Hansenovi, Australanovi, který se usadil ve Frýdlantě nad Ostravicí a jenž si do roku 2015 připsal rekordních dvacet dokončených účastí na závodech Grand Tour, kam patří Giro d'Italia, Tour de France a Vuelta.

To, že na startu Czech Tour, který ve čtvrtek začal v Prostějově a v neděli skončí etapou ze Šumperka do Šternberku, je i Brit Chris Froome, označil Konečný za mimořádnou věc. „Je mu už sice osmatřicet let, ale je to čtyřnásobný vítěz Tour de France,“ připomněl. „K tomu závod jedou tři elitní formace World Tour (Jumbo-Visma, BORA-hansgrohe a Intermarché Circus-Wanty), což je výborné. Ředitel Czech Tour Leopold König je šikovný, že se mu daří dostat tady takovou sestavu.“

Vlastibor Konečný v roce 2003

Vlastibor Konečný věří, že úroveň Czech Tour půjde ještě nahoru. „Ostatně Beskydy a Jeseníky nabízejí ideální prostředí k takovému závodu,“ podotkl Konečný, který loni v září na kole těžce havaroval.

Lékaři mu říkali, že se mohl zabít. Na horském kole v Maďarsku při prudkém sjezdu mezi vinicemi v rychlosti téměř 65 kilometrů v hodině přeletěl přes řídítka. „Ležel jsem tam dvě a půl hodiny, než mě někdo našel,“ uvedl. Měl zlomenou páteř a čelist, ruku má sešroubovanou. „Tak vážnou nehodu jsem neměl, ani když jsem závodil.“