Mokro, zima, zaplněné Pustevny. A teď už Czech Tour vyhlíží Dlouhé stráně

„Po prvních dvaceti kilometrech jsem se ocitl v doprovodné koloně s Chrisem Froomem. Říkal jsem si: co to se mnou je?“ líčil úvod páteční etapy Karel Vacek. Přesto byl jezdec týmu Corratec na konci dne třináctým nejlepším závodníkem.

Mezitím ale musel peloton překonat kopcovitou trasu z Olomouce na Pustevny a 2776 metrů převýšení.

„Dnes to bylo jen takové rozehřátí,“ říkal s úsměvem v cíli Jakub Otruba ze stáje ATT Insvestment. Čerstvý mistr republiky v časovce vyjel na Pustevny jako osmý a v kombinaci se 49. místem ze čtvrtečního finiše v Uničově z toho pro něj vyplynul dres pro nejlepšího Čecha.

Nebyl ale nejlepším českým závodníkem v cíli. Pro čtvrté místo si ve spurtu početné skupinky dojel Adam Ťoupalík. „Myslím, že jsem měl zkusit sprint dřív,“ litoval bramborové pozice jezdec týmu Elkov-Kasper. Jeho týmový kolega Matěj Zahálka se díky výhře na vrchařské prémii při prvním výšlapu na Pustevny posunul do čela vrchařské soutěže.

Matěj Zahálka vede skupinku v úniku

Jak Zahálka po čtvrteční úvodní etapě sliboval, dostal se také v pátek do úniku. Tentokrát si čtyřčlenná skupina na čele dokázala vypracovat až sedmiminutový náskok na peloton. Při prvním průjezdu Pustevnami tak měli uprchlíci ještě dostatečný náskok na souboj o vrchařské body a Zahálkovi se k vyhrané prémii připočítalo osm bodů, které posbíral ve čtvrtečním úniku.

Pod druhý a závěrečný výšlap na Pustevny už ale dorazil peloton pohromadě. A tentokrát to byl Vacek, který svou aktivitou tvořil závod.

„Všichni se tak nějak zastavili, tak jsem toho využil. Nebyl to úplný nástup, jen jsem zrychlil abych viděl, jak jsou na tom ostatní,“ popisoval svou akci. „Jel jsem asi pět set metrů, a pak jsem si sednul. Toho využil Hagenes, kterého se chytl Lipowitz, a získali pár metrů náskoku,“ líčil Vacek dění v beskydských lesích. „Přemýšlel jsem, jestli mám jet za nimi, protože jsem ještě nějaké síly měl. Ale rozhodl jsem se, že za nimi nepojedu, že počkám.“

Per Strand Hagenes (Jumbo-Visma) a Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe) se odpoutávají od pelotonu

Per Strand Hagenes (Jumbo-Visma) a Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe) ale šlapali vytrvale dál, zatímco zbytek pelotonu za nimi se po sobě jen ohlížel a taktizoval. Duo si udrželo dvacetisekundový náskok až do cíle a v posledních metrech byl silnější Lipowitz. K vítězství v etapě přidal i žlutý dres pro lídra závodu. „Nakonec moje rozhodnutí nejet za nimi nebylo správné, ale nelituji toho. Nedokážu říct, jestli kdybych jel, tak bych je dojel a vydržel tam s nimi,“ hodnotil Vacek.

Do cíle dojel ve skupině s Ťoupalíkem a Otrubou na 13. místě. Tou dobou skrápěly Pustevny provazce deště, které jezdce provázely celý den kromě pár úvodních kilometrů a několika krátkých přestávek.

„Nemyslel jsem, že tolik zmokneme. Trochu jsme prochladli,“ přiznal v cíli Ťoupalík. „Celý den byl náročný hlavně počasím,“ přidal se Otruba.

„Váhal jsem, jestli si vzít pláštěnku nebo nevzít. Nakonec jsem si ji nevzal,“ líčil adaptaci na páteční podmínky Vacek. „Sice mi byla trošku zima, ale vždycky si vzpomenu na etapový závod O Grand Camiňo, který jsem jel na začátku roku v Galicii. Tam jsem tak vymrzl, že jsem ani nemohl několik minut po etapě mluvit. Od té doby už nemám se zimou problém, vždy si řeknu, že na Camiňu to bylo horší,“ prozradil.

Kromě zimy neměl problém ani s mokrem. „Déšť mi moc nevadí, spíš naopak. Kdyby byl v sobotu mokrý sjezd z Dlouhých strání, tak by to pro mě byla výhoda, protože ve sjezdu na mokru jsem docela dobrý,“ říkal. „Kdybych na Stráních útočil, tak by mi to mohlo hrát do karet. A kdybych tam trpěl, tak si můžu ztrátu ve sjezdu doskočit.“

Fanoušci vítají peloton Czech Tour ve stoupání na Pustevny

V sobotní etapě čeká na závodníky 162 kilometrů, dvojitý výšlap na Dlouhé stráně a závěr na Červenohorském sedle. Dohromady 3404 metrů převýšení.

„Na Dlouhé stráně mám dobré vzpomínky z loňského Závodu míru. Znám kopec, znám i sjezd, není moc technický, ale je nebezpečný, protože vede po rozbitých silnicích. Třinácté místo z Pusteven mi dalo do soboty sebevědomí,“ ujišťoval Vacek.

Po celé délce trati mávali na peloton vytrvalí diváci. Na Pustevny se jich pak lanovkou, pěšky, nebo na kole dopravily desítky. „Ale už na startu mě překvapilo, kolik se tam sešlo lidí,“ těšilo Ťoupalíka.

„Na to, jaké je počasí, přišlo hodně fanoušků. I po trati bylo hodně lidí, atmosféra je letos super,“ pochvaloval si Otruba. A do sobotní královské etapy vyslovil jediné přání: „Kdyby nepršelo, tak to bude stačit.“