Žluto-černá ofenziva na Dlouhých stráních. Jumbo si podmanilo i Jeseníky

Královská etapa Czech Tour přitahovala fanoušky a strašila cyklisty dvojitým výšlapem na Dlouhé stráně, po kterých následoval ještě výjezd na Červenohorské sedlo. „Etapa není o tolik těžší, jako když se dřív končilo na Stráních. Spíš je to o hlavě, že musíme zkousnout ještě jeden kopec navíc,“ přibližoval trasu Jakub Otruba (ATT Investment).

Po propršeném pátku všichni doufali v lepší počasí, které si taky peloton většinu dne v Jeseníkách užíval. „Únik odjel ještě před prvním stoupáním, takže celý den byl docela poklidný,“ chválil si Otruba.

Fanoušci u trati si při čekání na peloton užívali sluníčka, v kopcích, do kterých peloton mířil, se ale kupily mraky.

A pod Dlouhými stráněmi se začala stahovat černá mračna i nad pelotonem. Na čelo se seřadilo Jumbo a rozjelo tempo, které rychle třídilo hlavní skupinu. V té chvíli se na čele ještě držel i Otruba. „Ve druhém stoupání na Stráně ale Jumbo ještě zrychlilo, a to jsem ztratil kontakt hned dole,“ popisoval.

Fanoušci zdraví závodníky ve třetí etapě Czech Tour

Práci svých kolegů naplno využil Staune-Mittet, který z ostrého tempa nastoupil a vzdaloval se ostatním. „Ale skoro celou dobu jsem měl výhodu jen pár sekund. Byla to hodně mentální bitva,“ líčil. Za ním se utvořila stíhací trojice Samuele Zoccarato (Green Project Bardiani), Rein Taaramäe (Intermarché) a Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe) ve žlutém dresu.

Pak přišlo poslední stoupání, které Staune-Mittet rozjel zostra. Účel byl jasný: demoralizovat tím pronásledovatele za sebou. Místo toho se ale silnice na Červenohorské sedlo změnila v pódium pro nahánění kočky s myší. Nor zrychlil a trojici se vzdálil, ta ale také přidala na tempu a zase se k němu přiblížila. Silnice je v těchto místech široká s dlouhými úseky, ve kterých je rozhled daleko před sebe. „To mi ve stoupání moc nepomohlo. Stále jsme na sebe viděli,“ popisoval Staune-Mittet.

Samuele Zoccarato, Rein Taaramäe a Florian Lipowitz stoupají na Červenohorské sedlo

Ze skupiny pronásledovatelů nejdřív odpadl Zoccarato a nakonec i Taaramäe. Jen Lipowitz se přibližoval. „Bylo to mezi námi jen o hlavě. Poslední dva kilometry před cílem vůbec neutíkaly. Ale vymáčkl jsem ze sebe úplně všechno a naštěstí to stačilo,“ říkal Nor.

Před Lipowitzem uhájil titěrný náskok dvou sekund. A na pásce propukl v bouřlivé oslavy. „Přijeli jsme sem s velmi mladým, ale velmi silným týmem. Nevím, jestli jste měli možnost sledovat v etapě práci mých kolegů z týmu. Pokud ne, tak vám to teď říkám: kluci jsou vážně silní! Tohle je týmové vítězství,“ líčil nadšeně novinářům.

Lipowitz takovou radost ze druhého místa neměl. Zvlášť, když mu zbývalo k dostižení Staune-Mitteta možná jen pár okamžiků. Kdyby měřila etapa ještě o padesát metrů víc, třeba by dopadl den úplně jinak. Kopce na Czech Tour ale Lipowitzovi evidentně svědčí, po pátečním vítězství na Pustevnách zapsal další skvělý výsledek. Žlutý dres udržel, před poslední etapou má náskok dvaceti devíti sekund.

Johannes Staune-Mittet vítězí na Červenohorském sedle

Ale Staune-Mittet se rozhodně nehodlá spokojit s defenzivou druhého místa v celkovém pořadí. „Je poslední den, není už nic jiného na práci. Pokusím se vyhrát další etapu,“ ujistil.

Na své první vyhlášení jako vítěz si musel v sobotu chvíli počkat. Záhy po dojetí prvních závodníků se zvedl silný vítr, který házel s organizátorskými stany i bariérami v cíli. Netrvalo dlouho a vítr přinesl i prudký liják.

„Venku je Mordor,“ prohlásil ředitel závodu Leopold König, když vyhlédl z okna tiskového střediska, které se mezitím změnilo na improvizovanou zasedací místnost rozhodčích i prostor pro cyklisty na vyježdění. Mezi dveře a stůl postavil člen Jumba válce a asistoval Staune-Mittetovi i dalším závodníkům týmu s poklidným šlapáním po etapě.

Mezitím se v zaplněné místnosti shromáždili ostatní závodníci, kteří čekali na vyhlášení výsledků. Mezi nimi byl i Otruba, který i přes ztrátu na Dlouhých stráních dokázal finišovat na osmém místě. Udržel si tak pozici nejlepšího Čecha závodu.

Jakub Otruba (číslo 124) ve třetí etapě Czech Tour

„Držel jsem si celý kopec své tempo a zkoušel jsem dojet do cíle co nejdřív,“ přibližoval. Je to pro něj už druhé osmé místo v cílovém stoupání za dva dny. „Asi to ukazuje, kam patřím,“ říkal skromně. V celkovém pořadí je ale pátý, jen dvě sekundy od pódia. „Což je velká motivace na neděli,“ přiznal.

Čtvrtá etapa ukončí závod šternberskými okruhy přes Ecce Homo. „Je to také velmi těžká etapa. Dá se v ní hodně získat, ale i hodně ztratit,“ uvědomoval si Otruba.

Mezitím se počasí umoudřilo, mraky roztrhaly a na odložené vyhlašování vítězů svítilo slunce. Z jesenických lesů se k obloze valila oblaka páry a dolů do údolí kolona Czech Tour. Snad bude vyvrcholení závodu provázet počasí spíše hobití než mordorské.