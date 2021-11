Sagan, López, Viviani nebo Nibali. Největší přestupy cyklistického roku

Kolika triumůf se Peter Sagan dočká v nových barvách?

Kým jiným začít než slovenským démonem?



V roce 2009 oblékal Peter Sagan barvy třetidivizní Dukly Trenčín. Pak přestoupil do Liquigasu a z nejvyšší kategorie World Tour už nezmizel. Až nyní, trochu překvapivě odchází z Bory do druhodivizního TotalEnergies.

Jak velká je to změna?

Vlastně nijak markantní. Sagan je celou svou kariéru zvyklý jezdit sám na sebe, poradit si v nejtěžších chvílích bez velké týmové podpory. Podobné to nejspíš bude i v této francouzské stáji, kde se sejde třeba s Edvaldem Boassonem Hagenem, Pierrem Latourem, Danielem Ossem nebo Anthonym Turgisem.

„Budují tým kolem mě, což mi vyhovuje a těší mě to. Když jsem přicházel do Bory, lidi taky říkali, že je to malý tým a podívejte, kde je teď. Chci TotalEnergies pomoci růst,“ říká Slovák.

Stáj pochopitelně nemá jistotu startu na největších cyklistických závodech, bude vždy usilovat o jednu z divokých karet.

Ani to však nemusí být nijak zásadní, vždyť který organizátor by v pelotonu Sagana nechtěl?

Nachází se sice v podzimu své kariéry, poslední sezony už není dravcem z let minulých - i kvůli zranění, nemoci, větší konkurenci.

Ale s týmem, který mu stoprocentně věří, by ještě velká vítězství přijít mohla.

Miguel Ángel López v Movistaru neuspěl.

Asi nejbizarnější odchod letošního roku.

Miguel Ángel López opustil španělskou Vueltu ze třetího místa v průběžném pořadí, tehdy bez jakéhokoliv vysvětlení.

Nezachytil rozhodující nástup a reálně hrozilo, že z celkového pódia odpadne.

Když pak po něm tým chtěl, aby přestal konkurenty před sebou stíhat, protože ve skupině byl i jeho týmový parťák Enric Mas, López se naštval, slezl z kola a prostě nasedl do týmového auta.

Od té doby už za Movistar nezávodil. Následně se López rozhovořil o tom, jak mu tým zakázal reprezentovat Kolumbii na olympijských hrách.

„Do startu Tour bylo všechno v pohodě, ale postupně se začaly objevovat věci, které mě znepokojovaly. Nemohl jsem odjet na olympiádu, z Tour jsem musel odstoupit ne z vlastní vůle, na Vueltě bylo rovněž z vedení cítit velké napětí. V tom týmu to takhle bylo vždycky, Nairo Quintana i Mikel Landa to taky zažili,“ řekl několika španělským novinářům.

Po dohodě o ukončení spolupráce se López vrací do Astany, kde v roce 2015 zahájil svou profesionální kariéru. Tady rovněž dosáhl na stupně vítězů na Giru i Vueltě.

„Jdu zpátky na místo, kde si mě váží a dělají věci trochu jinak. Je důležité být tam, kde vás podporují, kde je dobrá atmosféra,bez napětí a egoismu. Někdy si uvědomíte, že jdete špatnou cestou. Čas už nevrátím, ale beru to jako cennou životní zkušenost,“ říká.

Vincenzo Nibali vyhlíží poslední sezonu kariéry.

V týmu se López sejde i s Vincenzem Nibalim, který se do Astany vrací po pěti letech.

Právě v kazašských barvách zažil Ital největší úspěchy své kariéry. V letech 2013 až 2016 jezdil za tento tým a dvakrát přitom vyhrál italské Giro, jednou i Tour de France.

„Jsem šťastný, že se vracím zpátky do Astany. Je pro mne opravdovou rodinou, která mi toho hodně dala a v níž jsem dosáhl toho nejlepšího z kariéry,“ řekl „Žralok z Messiny“.

Závodil za Bahrain-Merida, poslední dvě sezony pak za Trek-Segafredo, na úspěchy z Astany ale nenavázal.

Vrací se tak do týmu vedeného Alexandrem Vinokurovem a spolupracovat bude i se zkušeným sportovním ředitelem Giuseppem Martinellim.

„Znám management stáje, znám lidi kolem ní, takže se vracím na místo, které mám naprosto přečtené, a to mi vyhovuje,“ říká.

Nibali podepsal s Astanou pouze roční smlouvu. Je pravděpodobné, že půjde o poslední rok kariéry tohohle velkého šampiona.

Tři roky ve Sky, teď další v Ineosu přidá Elia Viviani.

Další velký návrat.

Italský rychlík podepsal na příští tři sezony smlouvu s Ineosem, kde ještě pod názvem Sky strávil roky 2015-2017.

„Od chvíle, co jsem odešel, jsem měl v hlavě, že se jednou vrátím. Teď to přišlo, takže nemohu být šťastnější. I když jsem závodil za jiné týmy, pořád jsem byl v kontaktu s lidmi z Ineosu, mám pocit, jako bych se vracel k rodině,“ řekl Ital v tiskové zprávě.

Za tři roky ve Sky vybojoval 17 etapových triumfů, vyhrál třeba i na italském Giru. Následně odešel do Quick-Stepu, kde prožil asi nejúspěšnější období kariéry. Prakticky kamkoliv přijel, vítězil.

V sezoně 2018 ovládl čtyři etapy na Tour a tři na Vueltě, byl jasně nejrychlejším mužem v pelotonu. Následný přestup do Cofidisu mu až tolik nevyšel, ve sprinterských soubojích se prosazoval méně a méně, což teď v Ineosu hodlá změnit.

„Rád bych toho zase vyhrál, co nejvíc to půjde, protože takhle to u sprinterů chodí. Pochopitelně chci taky předávat zkušenosti mladým klukům,“ říká.

V Quick-Stepu vyhrál i zelený dres na Tour. Loučení se ale Samu Bennettovi nepovedlo.

Další sprinter, další velké jméno na seznamu.

Muž, který ještě loni totálně opanoval sprinty na Tour de France a získal i zelený dres. Zato letos odjel sotva pár závodů, než se rozkmotřil s šéfem Quick-Stepu Patrickem Lefevrem tak, že si ostrá slova vyměňovali spíš přes média než z očí do očí.

Bennett naposledy závod dokončil v květnu v Algarve. Od té doby jel jen mistrovství Evropy, Kampioenschap van Vlaanderen, Gooikse Pijl a mistrovství Irska, ale ani jednou nedorazil do cíle.

Z belgického týmu se vrací do německé Bory nahradit Petera Sagana a Lefeverovi bude chtít ukázat, že udělal chybu, když ho hodil přes palubu.

Zároveň se vrací na místo, ze kterého tak trochu utekl právě kvůli konkurenci Sagana s Pascalem Ackermannem. Oba ovšem Boru opouštějí a Bennett tak bude hlavním sprinterem týmu.

A to je přesně pozice, kterou má rád.

„Strávil jsem tady šest neuvěřitelných let, a právě v tomhle týmu jsem se stal tím profíkem, kterým jsem chtěl být. Teď na to chci navázat,“ má jasno.

Dlouho růžový muž loňského Gira posílí tým Tadeje Pogačara.

Joao Almeida

Objev loňského Gira, ve kterém až do 17. etapy překvapivě držel růžový dres, a nakonec skončil čtvrtý.

I letos měl tenhle mladý Portugalec úspěšnou sezonu. Třetí byl na UAE Tour, šestý na Tirrenu-Adriatiku, sedmý v Katalánsku. Na Giru se každým dnem zlepšoval, a přestože dlouho pomáhal Remcovi Evenepoelovi, sám dojel šestý.

Ve druhé půlce sezony pak zvítězil v Polsku i v Lucembursku, čímž se po dvou letech s Quick-Stepem rozloučil.

Jde bezpochyby o jedno z největších jmen pro celková pořadí etapových závodů, v novém týmu však bude možná muset Almeida své ambice trochu krotit.

V UAE-Emirates se totiž od něj nejspíš bude čekat podpora Tadeje Pogačara při jeho pokusu o třetí triumf na Tour de France.

Sám se pro úspěchy pravděpodně vydá znovu na Giru nebo na španělskou Vueltu. Šanci stoprocentně dostane, jelikož s ním tým podepsal smlouvu na neuvěřitelných 5 let, což je v cyklistice málokdy vídaná délka kontraktu.

UAE-Emirates vůbec staví úžasný vrchařský tým. Kromě Almeidy přichází i George Bennett nebo Marc Soler.