Druhá divize? Bude to dobrodružství. Pořád chci pár věcí ukázat, říká Sagan

Nikomu už nepotřebuje nic dokazovat.



Ve světě silniční cyklistiky zanechal tak nesmazatelnou stopu, že se na něj bude vždycky vzpomínat. Vždyť je jediným trojnásobným mistrem světa, který dokázal šampionát ovládnout tři roky za sebou.

Možná proto je pro Petera Sagana tak těžké hledat motivaci.

Už před pěti lety poprvé zvažoval konec kariéry. Tehdy byl na začátku své éry v Boře a vlastně nevěděl, jestli ho cyklistika pořád baví.

I proto zkoušel nové věci. Třeba horská kola na olympiádě v Riu, jiný styl přípravy, v této sezoně taky poprvé italské Giro.

FIALOVÁ RADOST. Sagan na Giru získal i fialový dres v bodovací soutěži.

A teď má před sebou další výzvu. Poté, co si vyzkoušel italský Liquigas, ruský Tinkov a německou Boru, tentokrát vyráží do Francie. Za své další působiště si zvolil TotalEnergies, druhodivizní stáj s dlouholetou tradicí. Další velká motivace kariéry.

„Vnímám to jako dobrodružství. Pořád bych pár věcí chtěl ukázat,“ říká.

Tlak? To je rutina

V Boře za pět let vyhrál dva zelené dresy na Tour, své třetí mistrovství světa nebo Paříž-Roubaix.

Taky ale řešil potíže, hlavně v letošní sezoně.

Její start hodně ovlivnil koronavirus, se kterým se Sagan pár týdnů pral, pak i zranění kolene, které ho vyhnalo z Tour. I tak dokázal pětkrát vyhrát, z toho jednou na Giru, kde získal i fialový dres.

Je jasné, že si na podzim mohl vybírat. Ineos? Quick-Step? Jumbo-Visma? Asi neexistuje stáj, která by o služby slovenského démona nestála.

On ale zvolil cestu druhodivizního týmu.

„Zajímalo se o mě dost stájí, ale tým manažera Jeana-Reného Bernaudeauda projevil největší respekt. Opravdu mě chtěli získat a celou dobu to ukazovali. Když jsme měli nějakou otázku týkající se budoucí spolupráce, odpovídali do hodiny, jiným to trvalo i týden,“ řekl Sagan v rozhovoru pro francouzský L´Equipe.

Že je to jen prokontinentální stáj, a tím pádem nemá jistotu startu na největších závodech světa? Ale kdeže.

Který organizátor by na startu Sagana nechtěl?

„Když jsem v roce 2016 přišel do Bory, lidi o ní taky hovořili jako o malém týmu a podívejte, kde je teď. Otázkou není, jaký tým je TotalEnergies momentálně, ale jakou cestou se chce vydat. Chci jim pomoci růst,“ říká.

Jen tak mimochodem, Bora se do World Tour posunula rok nato, co Sagana přivedla. Tedy v roce 2017…

„Navíc bude celý tým vybudovaný kolem mě, což mě samozřejmě na tom projektu přitahuje. Jasně, nějaký tlak to s sebou ponese, ale to už je v mém případě tak trochu rutina,“ usmívá se.

A že svůj přestup nebere jen jako jakési zpestření podzimu své kariéry, Sagan dokládá i tím, že začal okamžitě navštěvovat hodiny francouzštiny, aby se v 31 letech naučil jazyk, kterému doteď vůbec neholdoval.

„Mám totiž rád styl Jeana-Reného Bernaudeaua, manažera týmu. Dokáže být vážný, ale jinak je s ním fakt legrace. Víme, že je to naše práce na plný úvazek, a bereme cyklistiku vážně, on ale chce, abychom se na kole i bavili. Mít z toho potěšení, vložit do toho trochu lehkosti. Jinak to nejde vydržet. A to mi mluví z duše,“ říká Slovák.

Cyklistika se dost změnila

S Borou teď prožil vítěznou rozlučku.

V Dubaji při výstavě Expa se konal první ročník kritéria Gira d´Italia, ve kterém se do úniku vydal právě Sagan s vítězem Gira Eganem Bernalem.

A tenhle nerovný souboj nemohl skončit jinak než Slovákovým triumfem ve sprintu.

Peter Sagan vyhrál premiérové Kritérium Giro d'Italia v Dubaji.

„Mám radost, že jsem se téhle akce mohl zúčastnit. Pro všechny, kteří letošní Giro jeli, to byl speciální závod, unikátní kritérium, oslava cyklistiky. Jsem rád, že jsem vyhrál, je to lepší než nic,“ usmál se.

Jinak ale Sagan v posledních letech neprožil tak dobré sezony jako dřív.

Zelený dres na Tour už zdaleka nemá před startem jistý, chybí mu triumfy v klasikách i ve spurtech menších skupin.

„Cyklistika se v posledních letech dost změnila. Objevily se nové tváře, jsou noví jezdci, samotné závodění je jiné. Musím to holt přijmout a dál na sobě pracovat. Ani když jsem se stal trojnásobným mistrem světa, nedostal jsem nic jako dárek zadarmo. Možná to vypadalo jednoduše, ale nebylo to tak, byla za tím velká oběť. To je cena, kterou musíte zaplatit, abyste se dostali na vrchol. A ještě větší je cena za to, abyste se na něm udrželi,“ ví moc dobře.

I proto hledá nové cesty, které mu zpátky na vrchol pomůžou. On se totiž odmítá smířit s tím, že by už mezi nejlepší nepatřil.

„Cyklistika mi pořád jde a ještě nejsem tak starý, abych šel do důchodu. Až jednou skončím, už se nevrátím, teď ale chci dál jezdit, pořád se cítím mladý. Mám teď novou motivaci. Změnil se tým, změnila se skupina kolem mě. Budu mít parťáky s jinou mentalitou, těším se na to, bude to zajímavé,“ má jasno.

Do týmu si s sebou bere i Macieje Bodnara a Daniela Osse. Spolehnout se bude moci třeba i na Edvalda Boassona Hagena, Pierra Latoura nebo Anthonyho Turgise.

A pochopitelně taky na osobního sponzora – výrobce kol Specialized.

„Tým se 30 let pohybuje ve druhé divizi, má spoustu zkušeností, spoustu silných jezdců. Určitě nebudeme do počtu. Už jsem byl na lékařské prohlídce a překvapilo mě, jak jsou organizovaní, jak fungují. Je to super,“ říká.

Za měsíc se poprvé s týmovými kolegy potká na tréninkovém kempu ve Francii. Příprava je jasná: všechno úsilí bude směřovat ke klasikám, Tour a následnému mistrovství světa.

Ze všeho bude chtít Sagan vytřískat maximum.

Tak jako vždy.