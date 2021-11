Giro odtajnilo trasu. Výjezd na Etnu, Marmoladu i nejkratší časovky za 60 let

Zkrátíme vzdálenosti etap, ale zvýšíme jejich obtížnost.



I tak by se dal přeložit vzkaz organizátorů vzhledem k trase příštího ročníku italského Gira. Ta byla postupně odhalována od minulého týdne.

Nejprve startem v Budapešti, pak přišly na řadu rovinaté etapy, po nich kopcovité, horské a ve čtvrtek úplný závěr ve Veroně.

Příští Giro nabídne celkem čtyři horské dojezdy, 51 tisíc nastoupených metrů a pouze 26 kilometrů na časovkářských kolech.

Půjde o nejmenší porci kilometrů od roku 1962, kdy ale v itineráři italské Grand Tour žádná časovka nebyla. Ta první devítikilometrová přijde na řadu už druhý den v Budapešti a závěrečná 17kilometrová pak úplně poslední den ve Veroně.

From Hungary to Verona, totalling 3410.3 km and 51,000 metres of altitude gain. 21 stages and only one Maglia Rosa. This is the 2022 Giro d'Italia. We really cannot wait, can you? #StayTuned #Giro⬇️ pic.twitter.com/oJxEwYLjzt — Giro d'Italia (@giroditalia) November 11, 2021

„Obě ale budou v závodě velmi důležité. První nejspíš určí majitele maglia rosa na příštích pár dní, druhá zase definitivně rozhodne o vítězi Gira,“ říká šéf závodu Mauro Vegni.

Ve veronské Aréně se končilo časovkou už několikrát. Naposledy před dvěma lety, kdy kraloval Richard Carapaz.

Hurá do Maďarska

Startovat v Maďarsku se mělo už loni, ale pandemie koronaviru všechno změnila. Giro se odsouvalo a odsouvalo, nakonec bylo jasné, že z Maďarska neodstartuje a začínalo se na Sicílii.

Tehdy se mělo začínat časovkou, což nyní připadá na druhý den značně přepracované Grande Partenzy.

Giro začne v pátek 6. května klasickou etapou z Budapešti do Visegrádu. První růžový dres získá muž, který bude nejrychlejší na závěrečném pětikilometrovém stoupání 4. kategorie blízko slovenských hranic.

️@GannaFilippo: "Whoever can take the lead of the GC after Budapest ITT will wear the Maglia Rosa for a few days. Then the final time trial with the arrival at the Verona Arena will be spectacular and decisive for crowning the winner. It will be a very interesting #Giro". pic.twitter.com/9uWsbja5D8 — Giro d'Italia (@giroditalia) November 11, 2021

Na papíře to vypadá na ideální finále pro Petera Sagana, i když zatím není jisté, jestli jeho tým TotalEnergies dostane pozvánku.

Následovat bude devítikilometrová individuální časovka v srdci hlavního města, která vyrazí z Pešti, překročí Dunaj a skončí na vrcholu kopce na náměstí Buda, kde čeká i 14procentní sklon a kostky.

No a sprinteři se dočkají své první šance v neděli, kdy se pojede po břehu Balatonu z Kaposváru do Balatonfüredu. Etapa bude mít 201 kilometrů a obsahovat bude jediné stoupání čtvrté kategorie.

Pak přijde první volný den, díky němuž se celý cyklistický kolos přesune na Sicílii.

Tvrdá stoupání

Tady následuje i první horská zkouška celého ročníku.

Před rokem 2011 se v itineráři závodu objevila Etna pouze dvakrát. Od té doby je ale tahle stále činná sicilská sopka oblíbeným místem stavitelů trati.

„A bude to velmi důležitý bod v závodě, protože rovnou vyškrtne z boje o růžový dres ty, kteří nepřijedou ve stoprocentní formě,“ myslí si obhájce prvenství Egan Bernal.

Kolumbijský cyklista Egan Bernal se raduje s trofejí pro vítěze Gira.

Horských etap nabídne příští Giro znovu spoustu. V devátém dějství se pojede na obávaný Blockhaus dokonce dvakrát za sebou. Půjde o první etapě s 5 tisíci výškovými metry, jelikož cyklisté vystoupají i na slavné Passo Lanciano.

Další tvrdý den s cílem na kopci přijde v 15. etapě v Západních Alpách severně od Turína ve Valle d´Aosta, kde bude čekat výjezd na Cogne.

V šestnácté etapě ze Sala do Apriky na 200 kilometrech budou muset cyklisté zdolat Goletto di Cadino, obávané Mortirolo, byť z té lehčí strany, a pak také Santa Cirstinu – kopec věnovaný Marku Pantanimu, který právě tady útočil na Miguela Induraina a Jevnenije Berzina a poprvé si mezi fanoušky udělal velké jméno. Etapa bude mít asi 5 400 výškových metrů.

O den později přijde ne zase tak známý, ale o to prudší výjezd na Merador.

朗 The climbs of the Giro are among the hardest and most stunning in the world. Will you be off to see any of them at the 2022 Giro d'Italia?

.

朗 La salite del Giro sono tra le più belle e dure del mondo. Quali andrete a vedere al Giro d'Italia 2022?#Giro @ENIT_italia pic.twitter.com/nx46cROEOS — Giro d'Italia (@giroditalia) November 10, 2021

No a úplně poslední horskou bitvu bude hostit Marmolada. Předposlední etapa závodu bude mít méně výškových metrů než třeba ta na Blockhaus, o to tvrdší ale tři stoupání budou. Dvě mají vrchol na 2 tisíci metry, třetí jen lehce pod ním.

Na 167 kilometrech bude čekat Passo San Pellegrino v 1 918 metrech, pak Passo Pordoi - nejvyšší bod závodu s 2 239 metry a nakonec Marmolada v 2 057 metrech. Loni byla kvůli špatným podmínkám vypuštěna, příští rok by měla být poslední horou závodu.

„S těmito horskými etapami je jasné, že příští Giro bude další ze série opravdu těžkých,“ míní Bernal. „Líbí se mi, že jsou na trase i slavná stoupání jako Mortirolo, kde slavní cyklisté psali velké příběhy.“

Kopce i závěrečná časovka

Nebudou pochopitelně chybět ani rovinaté etapy, už v Maďarsku se pojedou dvě.

I když… Málo ze sprinterských etap na Giru je vyloženě rovinatých. Snad jen 201kilometrová etapa do Reggio Emilia bude totální plackou.

Na škále obtížnosti je ohodnocená jednou hvězdičkou stejně jako etapa do Trevisa. Další čtyři etapy pak mají na trase menší či větší stoupání, ale nic, co by muselo sprintery zlomit.

Kopcovitých etap bude tradičně dost, některé by snesly ale i měřítko horských a je velmi pravděpodobné, že budou mít velký dopad na celkové pořadí závodu.

Třeba etapa do Santuario di Castelmonte, která končí na vrcholu kratšího kopce. Je ve výšce pouhých 612 metrů, ale některý z favoritů tady klidně může zaspat.

#Giro Marano Lagunare ➡️ Santuario di Castelmonte 178 km ⭐️⭐️⭐️⭐ pic.twitter.com/yNV0Sd80fO — Giro d'Italia (@giroditalia) November 9, 2021

Dlouhá 198kilometrová pouť do Potenzy pak možná bude tou nejtěžší kopcovitou. Je to spíš den ve středních horách, třikrát se vyjede nad tisíc metrů, navíc etapa otevírá druhý závodní týden, takže bude zajímavé sledovat, který z cyklistů si s volným dnem poradí nejlépe.

„Podobných etap bude příští rok dost. Tohle Giro totiž bylo vymyšleno s cílem dát jezdcům příležitost bojovat o růžový dres každý den. Od prvních etap. Máme tam i slavné hory jako Mortirolo, Pordoi, Marmolada, k tomu mix rovinatých etap,“ těší se Vegni.

A všechno by nakonec měla rozsoudit 17kilometrová časovka v ulicích Verony.

Až po ní se dozvíme jméno krále 105. ročníku Gira.