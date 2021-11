Bernal k Froomovi do Izraele? S nikým jsem nemluvil. Zůstávám v Ineosu, řekl

Proč by to Egan Bernal dělal? Z jakého důvodu by čtyřiadvacetiletý Kolumbijec odcházel dva roky před vypršením svého kontraktu z nejbohatší stáje světa?

Protože údajně nemá dobré vztahy s týmovými kolegy, jelikož v Ineosu mělo dojít k rozkolu mezi španělsky hovořícími jezdci a těmi, kteří mají blíže k britské kultuře.

Protože se mu zároveň nelíbilo, že na Vueltě nebyl jediným lídrem, ale musel se o tento post dělit s Adamem Yatesem – a v předposlední etapě byl donucen kvůli němu obětovat vlastní ambice.

Protože prý zcela nepřivykl ani přísným výživovým a tréninkovým pokynům v Ineosu.

„Mám rád, když mohu závodit s větší volností a co nejagresivněji,“ naznačoval sám na Vueltě. Tam ve 20. etapě ztratil bílý dres nejlepšího mladíka, když podle týmových pokynů nestíhal únik, ve kterém šlapal Yates. Skončil celkově šestý, zatímco Brit čtvrtý.

NA VUELTĚ. Egan Bernal na své zatím poslední Grand Tour.

List L’Equipe poté v říjnu psal o třech týmech, kam může Bernal zamířit: Movistaru, Cofidisu a Israel Start-Up Nation.

Pro Movistar by se stal vítanou náhradou za rozhádaného a předčasně odcházejícího Miguela Ángela Lópeze.

Bernala by nejspíš lákalo prostředí španělsky hovořící stáje, naopak odrazovaly by jej patrně věčné třenice mezi lídry Movistaru.



Později z tria potenciálních nových zaměstnavatelů kolumbijské hvězdy vystoupili do popředí Izraelci. Ti na sebe upoutali pozornost už předloňskou koupí Chrise Frooma, jenž v barvách Ineosu/Sky závodil v letech 2010 až 2020. Navzdory nejisté budoucnosti britského veterána mu tehdy přislíbili plat 4,5 milionu eur ročně.

Pro porovnání: Bernal bral v Ineosu 2,8 milionu.

Stárnoucí Froome nicméně zatím výkonnostně výrazně zaostává. A Dan Martin, letošní lídr modrobílé stáje na Giru, ukončil kariéru.

Miliardář Sylvan Adams, majitel týmu Israel Start-Up Nation, by si nejspíš finančně mohl dovolit vykoupit Bernala ze smlouvy. Ale skutečně o takovém kroku Kolumbijec reálně uvažoval?

ŠAMPION. Egan Bernal se raduje s trofejí pro vítěze letošního Gira.

„Právě velmi dobře organizovaný Ineos se skvělou strukturou týmu mu pomohl ke dvěma titulům z Grand Tour,“ podotkl Roman Kreuziger. „Přestup by si proto měl důkladně rozmyslet.“

To si patrně uvědomil i Bernal.

Možnou změnu týmu dementoval nejprve jeho agent Giuseppe Acquardo. Pak i Dave Brailsford, šéf Ineosu. „Egan je naším klíčovým jezdcem, teď i do budoucna. Vycházíme s ním skvěle. Nikam se nechystá,“ řekl.

Až nyní, po kritériu v Dubaji, však na toto téma promluvil také sám Bernal. „S izraelským týmem jsem nikdy nemluvil,“ prohlásil (což nemusel, tyto diskuse obstarávají manažeři jezdců). „Chápu, že se o mé budoucnosti spekulovalo, to je normální. Ale až dodnes jsem necítil potřebu to komentovat. Zůstávám v Ineosu,“ ujistil.

Vyvrátil i zvěsti, že si nerozumí s Adamem Yatesem, spolulídrem na Vueltě. „Naopak, vycházeli jsme výborně. Je to kliďas a super jezdec.“



V příští sezoně nevyloučil Bernal návrat na Giro, ale hlavně: „Chci bojovat o druhý titul na Tour.“

Předloni ji ovládl, loni kvůli zranění zad vzdal, letos nestartoval a upřednostnil kombinaci Giro + Vuelta.

„Ani letos nebyla má záda stoprocentně v pořádku, momentálně však žádné bolesti nemám. Doufám, že to tak zůstane,“ podotkl.

Co na jeho plány asi říká olympijský vítěz Richard Carapaz, letošní lídr Ineosu na Tour, kde skončil celkově třetí?

Objevily se zvěsti, že také Ekvádorec by z britské stáje rád odešel.

Ne, ještě nebude na cyklistickém přestupovém trhu klid.