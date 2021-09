Pokud snad dva pády během druhého týdne závodu nahlodaly jeho sebedůvěru, musel na to zapomenout.



A on to dokázal. Primož Roglič dominoval drsné etapě. Opět je v červeném trikotu lídra. Míří za titulem, třetím v řadě ze španělské Grand Tour. A navzdory dešti říká: „Takových superkrásných dnů nebývá mnoho. Dnes to byla opravdová cyklistika a perfektní show. Má zatím nejlepší na Vueltě. Užil jsem si ji.“

Co vše tomu předcházelo?