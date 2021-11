Covid není kravina. Byl jsem hlupák, říká cyklista s těžkým zápalem plic

Patřil mezi nejpopulárnější jezdce své generace. Jeho pověstný úsměv dostal do kolen nejednu fanynku. K tomu jedno tetování vedle druhého, reklamy, ve kterých se objevoval i nahý.

Italové ho milovali.

Vždyť dokázal vyhrát etapy na Giru, Tour i Vueltě. Vyhrál i etapové Tirreno-Adriatico nebo třeba monumentální klasiku Milán-San Remo.

Dost často ale Pozzato lezl na nervy svým sportovním ředitelům. Byl známý flámováním, ne zrovna zdravým způsobem života.

I tak za svou kariéru prošel týmy jako Lampre, Liquigas, Quick-Step nebo Kaťuša. Když v roce 2018 skončil, okamžitě přešel do role organizátora závodů.

Momentálně ale řeší úplně jiné problémy.

“Non mi sono vaccinato perché mi sentivo forte”. Ora il campione di ciclismo #Pozzato, dall’ospedale dove respira con l’ossigeno, si dice pentito. Un messaggio importante per tante persone che sono ancora indecise. Grazie e guarisci presto Filippo https://t.co/V5fBb59VMh — Ettore Rosato (@Ettore_Rosato) November 7, 2021

V nemocnici San Bortolo ve Vicenze je připojený na kyslík a doufá, že se jeho stav ještě více nezhorší.

„Byl jsem idiot a dostal jsem pořádnou lekci,“ řekl italskému webu Tuttobici.

Veřejně lituje, že spoléhal na své zdravé vysportované tělo a nenechal se naočkovat proti covidu-19.

Prostě proto, že si myslel, že jemu nic nehrozí.

„Asi jste taky slyšeli, že covid vlastně nic není, ale není to pravda. Ta nemoc mě srazila tak, že jsem nemohl ani vstát. Dlouho jsem si myslel, že se mě to netýká, že jsem dostatečně silný. Pohyboval jsem se mezi lidmi, kteří covid dostali, a nikdy mi nic nebylo, proto jsem očkování odkládal. Byl jsem hlupák, dostal jsem co proto,“ řekl.

Na fotce je v tričku s nápisem „Jsem perfektní“. Teď sám ví, že není.

Podle vládního zmocněnce pro očkování Franceska Figliuola bude přeočkování v zemi vrcholit mezi prosincem a únorem. Třetí dávka vakcíny je momentálně v Itálii dostupná jen lidem s oslabenou imunitou, seniorům, zdravotníkům a ošetřovatelům.

Dokončené očkování pak mají zhruba tři čtvrtiny Italů.

Pozzato mezi nimi ale nebyl. První dávku měl dostat 25. října, ale to už byl pozitivní na covid. Přitom ještě 17. října organizoval závod Veneto Classic.

Pět dní nato se začal cítit špatně, dalších deset dní se pral s vysokými horečkami až 39,5 stupně.

#Covid Filippo Pozzato hospitalisé pour cause de coronavirus https://t.co/PFescuZTNs — TodayCycling (@todaycycling_tc) November 10, 2021

„Polovinu z těch dní jsem byl fakt totálně mrtvý,“ popisoval.

Horečky pak sice opadly, ale klesla i saturace kyslíkem.

„Nejprve na 87, pak 86. Měl jsem doma kyslíkové láhve, pak ale saturace klesla na 83, nemohl jsem ani vstát z postele,“ líčil.

Výsledek? Těžký zápal plic.

„Když skončíte takhle, pochopíte celkem rychle, že s covidem není žádná legrace. Vážně to není kravina. Vždy jsem byl zdravý, nepotřeboval jsem se nikdy léčit, ale covid mě totálně srazil,“ přiznal.

Lékaři mu poskytli kyslík, na ventilátor ho ale zatím nepřipojili. A Pozzato může jen doufat, že to v dalších dnech potřebovat nebude a že se jeho stav zlepší.

„Momentálně jsem napojený na kyslík, aby mi lépe pracovaly průdušky. Pokud se to zhorší, budu muset nasadit masku. Vážně si nezahrávejte s ohněm, já se hodně spálil,“ přiznává.