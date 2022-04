Cink po Touškově: Po návratu z Brazílie jsem jsem skoro netrénoval

Spěšná druhá, Holubová táhla závod žen Od jarního přestupu do Švýcarska se chtěla na trati pár kilometrů od svého plzeňského bydliště ukázat výhrou. Tohle přání bikerce Simoně Spěšné, člence týmu jb Brunex Superior Factory racing, nevyšlo, v touškovské rokli dojela v klání juniorek druhá. Stejně jako v úvodním díle Českého poháru horských kol v Brně ji porazila Eliška Hanáková z jihomoravských Boskovic. „Moc ráda se sem vracím, pokaždé dorazí spousta kamarádů, je tady skvělá atmosféra a v Touškově cítím velkou podporu. Ale z mé strany to nebylo nejlepší. Eliška má dobrou formu, já se poslední měsíce potýkám s tím, že se nemůžu dostat do nejlepší formy. Když jedou nohy, nejede hlava a naopak,“ svěřila se Spěšná. První měsíce v zahraničním týmu si však pochvaluje. „Zpočátku jsem bojovala s němčinou, ale bavíme se hlavně v angličtině. Rozumíme si, i do Touškova dorazil skoro celý tým. Máme se rádi, vycházíme spolu jako kolektiv velmi dobře. Doufám, že s těmi lidmi budu moci trávit více sezon.“ Hned svůj premiérový start v novém klubu proměnila Spěšná v únoru ve španělské Chelvě výhrou na juniorském podniku kategorie C1. Teď věří, že se brzy znovu naladí na ideální vlnu. „Doufám, že je vše na dobré cestě a nemusím panikařit. Důležité závody přijdou až příští měsíc,“ uvažuje dcera a zároveň svěřenkyně Milana Spěšného, někdejší české jedničky v cross country. „Musím si srovnat priority a zapomenout trochu na okolí. Spousta lidí si myslí, že teď budu automaticky vyhrávat. Jenže tak to není. A někteří lidé bohužel dokážou být zlí,“ uvedla Spěšná. Ve Městě Touškově se blýskla také domácí odchovankyně Adéla Holubová, členka plzeňského týmu kola-bbm.cz. Devatenáctiletý talent odstartoval závod žen skvěle, dvě kola odtáhla Holubová v čele, nakonec cílem projela jako pátá v pořadí. A zároveň jako nejlepší v kategorii do 23 let. „Na trati tady znám každý kámen, každou zatáčku a jelo se mi super. V úvodu jsem holkám nastoupila. Když mě pak sjely, tak přišla krizička. Ale vyhrabala jsem se z toho a jela si pak své tempo,“ popisovala Holubová. Na západ Čech se seriál Českého poháru vrátí ještě dvakrát. O víkendu 21. - 22. května zamíří na šumavský Zadov, ke konci července se pak ve Stupně pojede o domácí tituly. „A bude to určitě jeden z nejlepších mistráků, ta trať je hravá,“ těší se shodně obě bikerky.