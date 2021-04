Věčný Valverde. I ve čtyřiceti vítězí. Konec kariéry? Ještě uvidím, říká

Už by si mohl užívat sportovního důchodu a – podobně jako většina jeho vrstevníků – vzpomínat na to, co kdysi dokázal a kde všude vyhrál. To ale není jeho styl. Španělu Alejandrovi Valverdemu bude brzy 41 let, přesto stále patří mezi cyklistickou špičku. Před týdnem navíc ukončil dlouhé čekání na vítězství.