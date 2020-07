Valverde znovu mění plány. Konec kariéry? Odkládá se na neurčito

Ještě v únoru na všechny dotazy ohledně konce kariéry odpovídal stejně jako před rokem, vlastně i před dvěma lety.



Tedy: „Sezonu určitě ukončím v roce 2021. Déle už pokračovat nebudu,“ přesvědčoval novináře, fanoušky a možná nejvíce sám sebe Alejandro Valverde.

Ale nepřesvědčil se.

Nyní připustil, že stále více přemýšlí o prodloužení kariéry i po roce 2021.

„Cítím, že cyklistice můžu dát ještě o něco víc,“ prozradil v rozhovoru pro španělský deník Marca.

V dubnu mu bylo už 40 let, asi i proto loni s týmem Movistar podepsal dvouletý kontrakt, který mu vyprší v roce 2021.

I když vyprší.

Už před několika lety dostal Valverde od šéfa týmu Eusebia Unzueho nabídku, která v cyklistice nemá obdoby. Unzue mu slíbil, že u Movistaru dostane smlouvu na tak dlouho, dokud bude chtít závodit.

Že se o prodloužení nemá bát, vždycky nový kontrakt dostane.

A jiné to nejspíš nebude ani nyní, kdy sezona značně okleštěná koronavirovou krizí poznamenala i úvahy o definitivním konci kariéry španělského veterána.

Když se ho na dané téma v pondělí zeptali španělští novináři během tiskové konference španělského národního týmu, který je v této době na tréninkovém kempu, jen se pousmál.

„Ano, pokračovat i po roce 2021 je věc, nad kterou jsem dost přemýšlel a připouštím, že je to možné. Teď to vidím tak, že dojedu tenhle rok, pak ten další a pak si všechno vyhodnotím. Ale momentálně vidím, že cyklistice můžu dát ještě o něco víc. Cítím se dobře, jsem hladový a motivovaný. Je mi sice 40, ale cítím se mladší,“ říká.

To dosvědčí i jeho španělští kolegové z reprezentace.

Na kempu Valverde tráví čas hlavně s juniory, kteří k němu bezpochyby vzhlížejí. A on si zase připadá o něco mladší a taky se něčemu přiučí.

„Je pro mě ctí, že pořád můžu být součástí španělské reprezentace. Klukům můžu předat nějaké zkušenosti, a i já se od nich leccos naučím. Mají jiný přístup k tréninku, využívají moderní technologie, i pro mě je to poučné,“ prozradil Španěl.

„Trénink s Valverdem je brutální. Nikdy jsem se s ním do této chvíle na tréninku nesvezl, a je to šílené. Pro něj je věk opravdu jen číslo, utrhl nás tak čtyřikrát až pětkrát,“ popisoval 24letý Fernando Barceló z Cofidisu. „Všichni řeší jeho věk, ale podle mě je to zbytečné. Pár sezon ho ještě uvidíme.“

Pro letošní léto si vytyčil jasný cíl - olympijské zlato z Tokia. Právě to mu v jeho bohaté sbírce úspěchů stále chybí.

Hry ale byly přeloženy na příští rok, a tak se Valverde upnul k jiným cílům.

Spolu s nově příchozím Enrikem Masem má vést Movistar na Tour de France, pak má být i kapitánem Španělů na mistrovství světa. Tedy pokud se šampionát opravdu uskuteční v kopcovitém Švýcarsku.

„Jestli se tam závod opravdu pojede, bude to můj hlavní cíl z celé této sezony. Trasa mi vyhovuje, stejně jako některým dalším klukům v týmu. Díky tomu můžeme hrát v závodě s více kartami,“ myslí si Španěl.

Tour je podle něj perfektní přípravou právě směrem k šampionátu, které je v upraveném kalendáři jen o týden později.

Až pak se rozhodne, co se zbytkem sezony. Jestli se zaměří na klasický monument Lutych-Bastogne-Lutych, nebo si raději odpočine a na konci října zamíří na Vueltu.

„Těžko si představit rok bez Vuelty, ale letos je všechno jinak. V říjnu a v listopadu už bude ve Španělsku větší zima, čímž se pro mě dost mění. Určitě chci odstartovat, ale s jakými cíli? To zatím netuším,“ říká.

Že by ale Valverde přijel na Vueltu jen bojovat o triumfy v etapách?

Tomu nikdo nevěří.