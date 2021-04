Úvodní časovku Baskicka ovládl Roglič, Černému se nedařilo

Úvodní etapa závodu Kolem Baskicka slibovala zajímavý souboj mezi Primožem Rogličem a Tadejem Pogačarem. Slovinci se v etapovém závodě střetli poprvé od Tour de France. A opět to byla časovka.



Jejich souboji nahrával i náročný profil.

Trať sice měřila pouze čtrnáct kilometrů, na začátku ale museli závodníci překonat dva a půl kilometru dlouhé stoupání.

Roglič vyjížděl desátý. Laťku nastavil vysoko.

Jezdec týmu Jumbo-Visma dojel v čase sedmnáct minut a sedmnáct sekund a jednoznačně se ujal vedení.

Dokáže ho někdo překonat?

Konkurovat mu nedokázali jezdci na celkové pořadí, ani časovkáři specialisté.

Čekalo se ale na start Pogačara, který do závodu vstupoval jako poslední.

Na úvodním kopci byl Pogačar o dvě vteřiny rychlejší než Roglič. To se ale předtím povedlo i jeho parťákovi z týmu UAE Brandonu McNultymu. V cíli to pak ale nestačilo.

I Pogačar v druhé části trati ztrácel.

Dva kilometry před cílem bylo jasné, že tentokrát se bude radovat ten starší ze Slovinců. Pogačar nakonec dojel až šestý se ztrátou sedmadvaceti vteřin.



Druhé místo v časovce bere Brandon McNulty, třetí skončil Jonas Vingegaard.

Jedinému českému závodníkovi Josefovi Černému se nedařilo. Dvojnásobný český mistr v individuální časovce v úvodním kopci nestačil a nabral velkou ztrátu. Nakonec z toho bylo pětačtyřicáté místo s mankem minuty a deseti vteřin.

Jak se vše odehrálo

Tři králové. Baskicko přilákalo vytříbenou společnost. Na startu šestidenního etapáku se objevili všichni tři poslední šampioni závodů Grand Tour. Vítěz Tour de France Tadej Pogačar, Tao Geoghegan Hart, který opanoval Giro d’Italia, a vítěz celkové klasifikace Vuelty Primož Roglič.

Profil. Čtrnáctikilometrová časovka v Bilbau začala zostra. Hned po startu museli jezdci překonat dva a půl kilometru dlouhé stoupání na Santo Domingo. Pak následovalo uklidnění v podobě desetikilometrového sjezdu. Další překážku organizátoři nastražili tři sta metrů před cílem, kde na závodníky čekal výšlap s průměrným sklonem téměř třináct procent.

Rogličova laťka. Vítěz Baskicka z roku 2018 startoval už jako desátý a ihned se ujal vedení. Do cíle dojel v čase 17:17, a to s průměrnou rychlostí přes 48 kilometrů za hodinu. Co na to ostatní favorité?

Další nestačí. Rogličovi nekonkuroval ani Němec Maximilian Schachmann, který v Baskicku ovládl časovku před dvěma lety. Na Slovince ztratil více než půl minuty. I hodinu po dojezdu tak Slovinec s přehledem vedl. Dominanci týmu Jumbo-Visma podtrhovali druhý Jonas Vingegaard a třetí Tobias Foss.

Černý ztrácí. Naděje na dobré umístění vzal Josefu Černému úvodní kopec. Dvojnásobný český šampion v individuální časovce nejednou dokázal, že umí dobře zvládnout i středně náročný kopec, tento byl ale příliš. Čech dokončil závod na šestadvacáté pozici, na start ale stále čekala polovina závodníků. Nakonec z toho bylo pětačtyřicáté místo.

První vyzyvatel. Očekávaný útok Pogačara měl ještě přijít. Slovinec do závodu vstupoval jako poslední. Tým UAE o sobě ale dal vědět mnohem dříve. Před Rogliče se na vrcholu úvodního kopce dostal Brandon McNulty. V cíli to nakonec o dvě sekundy nestačilo, ale Angličan z druhého místa odsunul Vingegaarda.

Solidní Yates. Vítěz závodu Kolem Katalánska Adam Yates přijel do cíle s mankem sedmadvaceti vteřin na Rogliče. Z jezdců Ineosu byl nejsilnější. Richard Carapaz ztratil 44 sekund. Tao Hart měl manko přes minutu.

Pogačar na trati. Dvaadvacetiletý Sloviec začal slibně, na vrcholu úvodního kopce nestačil pouze na McNultyho. Brzy bylo ale zřejmé, že na Rogliče to dnes stačit nebude. Pogačar nakonec dojel ve stejném čase jako Yates. Roglič tak zvítězil a udělal první důležitý krok ke svému druhému vítězství v celkovém hodnocení závodu Kolem Baskicka v kariéře.