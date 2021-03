Karlík děkoval Moravcovi za předchozí lekce. Tak, že ho poprvé porazil

Čas nezastavíte. Ondřej Moravec jako poslední ze slavné generace, která stála u zrodu českého biatlonového boomu, opouští scénu.

A ti, kteří by někdejší hvězdy měli nahradit, na ni vstupují.

„Jsem moc rád, že jsem Ondru v jeho posledním roce ještě na tréninku i závodech zažil a viděl, jak kvalitně k přípravě přistupuje,“ povídal po sprintu Mikuláš Karlík, načež zavtipkoval: „A dnes jsem rád, že to, co jsem se od Ondry přiučil, jsem mu mohl vrátit tím, že jsem ho tady ve svěťáku poprvé porazil. Snad mi to nebude mít za zlé.“

Šestatřicetiletý Moravec, dlouhá léta vyhlášený ostrostřelec, ve sprintu chyboval jednou vleže a dvakrát vestoje a strachoval se, že se stíhačkou má utrum.

„Radši bych k mému výkonu neměl nic říkat, abych nebyl sprostej,“ prohodil. Proč to nešlo? Protože moc chtěl. Protože se strašně moc snažil, aby svůj poslední sprint v kariéře nepokazil. Z toho pramenily chyby.

„Chtěl jsem dát za každou cenu nulu,“ vykládal. „Ta přemíra snahy se mi vymstila. Poslední rána vleže mě mrzela nejvíc. Hledal jsem ten terč nehorázným způsobem a stejně jsem minul. Celé to bylo špatně. Úplně blbě. Přitom běžecky se mi naopak vyloženě blbě nejelo.“

Byl to typický Moravec. Chlap, který nikdy nehledá výmluvy a nemá daleko ke zkritizování sebe sama.

Tomas Macek @tomasmacek2 Jak obtížně se závodí, když víte, že to vše už brzy skončí. Ondřej Moravec tři dny před koncem kariéry málem ani nepostoupil v NMNM ze sprintu do stíhačky. "Přemíra snahy. Chtěl jsme dát za každou cenu nulu a dopadlo to takhle," říkal po třech chybách na střelnici. https://t.co/7Faa1O8X7y oblíbit odpovědět

Až do úplného konce závodu musel čekat, zda se mezi 60 postupujícími do stíhacího závodu udrží. Povedlo se, byť s odřenými zády. V sobotu odpoledne vystartuje coby devětapadesátý.

Stále jsou tedy před ním ještě dva starty, než dá v neděli závodnímu biatlonu sbohem. „Proto si nechci ani tím sprintem úplně zkazit náladu. Tady už není proč zoufat,“ prohodil.

Karlík: Vrátil jsem to Claudovi

Mikuláš Karlík je na rozdíl od něj na samém počátku vlastní pouti Světovým pohárem. Svá první dvě pohárová vystoupení v této sezoně pokazil, ve sprintech v Oberhofu a na Pokljuce se umístil na 99. a 84. místě.

„Tak jsem si dal za cíl, že musím tady ta umístění vylepšit. Jakmile jsem dal na ležce nulu, nakoplo mě to. Věděl jsem, že výsledek bude dobrý.“

Nic na tom nezměnily ani následné dvě chyby při střele vestoje, protože Karlík je běžecký rychlík, což dokázal i v posledním kole závodu, v němž dosáhl 13. běžeckého času, nejrychlejšího z Čechů a jen o 8,6 sekundy pomalejšího, než jaký měl Nor Dale.

Celkově z toho bylo 34. místo a pohárová premiéra na bodech.

„Mám to tady rád,“ chválil trať v Novém Městě. „Je to tu pořád nahoru dolů, žádné zbytečné dlouhé roviny, navíc dobrý kopec před cílem, kde se dá ještě zamakat. Prostě jeden z mých nejoblíbenějších areálů.“

Na nedostatek práce si v posledním měsíci rozhodně nemohl stěžovat. Nejprve jej vzali na zkušenou do Slovinska na světový šampionát dospělých, kde si kromě sprintu osahal i pořádnou tlačenici v singl mixu.

Vzápětí se přesunul na juniorské mistrovství světa do Obertilliachu, kam vyrazil s přáním: vybojovat se silnou českou mládežnickou generací medaili ze štafety.

Plán posléze překročil. Ke štafetovému bronzu přidal navrch cenné individuální stříbro ze sprintu.

A teď je v Novém Městě, kde si ve čtvrtek poradil i se svým jediným přemožitelem z juniorského světového sprintu, Francouzem Emilienem Claudem.

„Jsem rád, že jsem mu to vrátil,“ usmíval se.

Čtyři předchozí týdny trávil ve vysokých nadmořských výškách. „Tak dlouho jsem ve výšce nikdy předtím nebyl. Nevěděl jsem, co se mnou udělá. Chytnul jsem tam lehkou rýmičku, ale už je to dobrý,“ popisoval.

Na start dalšího závodu ho v sobotním Novém Městě doprovodí i další z medailové juniorské party. Také Vítězslav Hornig si z 50. místa ve sprintu vysloužil první pohárovou stíhačku v životě.

„Z toho mám velkou radost,“ svěřoval se Hornig. „Ze čtyř závodů v Obertilliachu jsme byli docela rozzávodění a ani přejezd z výšky jsem moc nepociťoval. Jen tepy mi v zátěži šly trochu níž než normálně.“

POSTUP. Vítězslav Hornig na střelecké položce při sprintu v Novém Městě na Moravě.

Zbylí dva z medailové juniorské štafety, ti mladší, závodí tento týden na IBU Cupu v Obertilliachu. Také oni dali o sobě vědět. Už ve středečním vytrvalostním závodě tam zaznamenali dosavadní životní maxima v této druholigové soutěži, když Tomáš Mikyska doběhl devátý a Jonáš Mareček osmnáctý.

A teď ženy. Charvátové déšť nevadí

Ještě dříve, než se v Novém Městě představí opět muži, bude páteční večer patřit ženám. Česká výprava si opět pohrála s nasazováním do losovacích skupin a dvě nejlepší reprezentantky nasadila na rozdíl od ostatních týmů až do závěru startovního pole.

A tak zatímco Eva Puskarčíková odstartuje s číslem 43 a Jessica Jislová 69, připadlo Markétě Davidové číslo 89 a Lucii Charvátové 97.

Důvod? Meteorologové očekávají odpoledne silný vítr, který však má s postupem večera aspoň částečně polevovat. Navíc by se měla podle kouče Egila Gjellanda zrychlovat i trať.

Na čtvrtečním tréninku pro změnu doprovázel ženy déšť.

„Když na vás prší, netěší to nikoho,“ prohodila Markéta Davidová.

Nebo snad přece?

„Pokud bych si mohla vybrat, tak mám radši déšť než sněžení,“ prohlásila Lucie Charvátová.

Když to Davidová uslyšela, zasmála se: „To si s Luckou musím vyřídit.“

Charvátová, holka z Krkonoš, posléze vysvětlovala: „Nesnáším čerstvý prašan. Když bude pršet, vypořádám se s tím líp než se sněžením. Jde i o mé lyžařské pojetí, v dešti a na mokrém sněhu mi to líp odsýpá, v prašanu se naopak hodně bořím a pak běžecky neobstojím.“

CO VYSTŘÍLÍ? Lucie Charvátová byla s minulým týdnem spokojená.

Neshodnou se ještě v jedné věci.

Délce letošní sezony.

Davidová a drtivá většina ostatních závodnic jsou rády, že už spěje ke svému konci.

Sprint žen v Novém Městě Od 17.30 hodin online

Charvátová naopak vykládá: „Letos bych si ji klidně protáhla, začalo mě to neskutečně bavit. Jarní dovolenou stejně v dnešní době není kde hledat, takže bych si třeba někde na severu ještě závodila. Připadá mi, že tahle zima je příliš krátká, a nechci, aby končila.“

Důvodem k takovým náladám byly i její výkony v minulém týdnu, kdy doběhla 17. ve sprintu a 15. ve stíhačce.

„Celou sezonu jsem čekala na lepší výsledky, tak mě předešlý týden naladil do pozitivna,“ popisovala. „Doufám, že se i tentokrát budu moci opřít o rychlý běh a taky střelecky mi to vyjde. Ačkoliv jestli bude hodně foukat, bude to velmi velmi zapeklité.“