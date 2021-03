Bitva o velký glóbus. Lägreid řeší čokoládu, Johannes Bö vyčinil sám sobě

Letos se tak s pravděpodobností hraničící takřka s jistotou poprvé stane.

Jen kdo to bude?

Tiril Eckhoffová je mezi ženami už nyní takřka tutovkou. Vede o 80 bodů před krajankou Marte Oslbuovou-Röiselandovou a o 125 bodů před Švédkou Hannou Öbergovou.

„Celá moje kariéra byla nahoru dolů. Musím být vděčná za to, že letos mi zatím všechno vychází tak, jak jsem si to představovala,“ říká třicetiletá Norka, která už v sezoně ovládla deset závodů a na pohárovém trůnu by měla vystřídat Italku Dorotheu Wiererovou, šampionku posledních dvou ročníků.

VÍTĚZNÁ ZAS A ZNOVU. Tiril Eckhoffová slaví vítězství ve stíhacím závodě v Novém Městě na Moravě.

Marte Olsbuová-Röiselandová, před rokem královna světového šampionátu v Anterselvě, si naopak posteskla: „Loni mi všechno připadalo tak jednoduché, jen jsem si dělala svoji práci a medaile jakoby přicházely samy. Letos jsem se na šampionát v Pokljuce připravovala snad ještě tvrději než loni, ale na medaile to nestačilo. Ale i proto biatlon miluji - a občas i nenávidím.“

Eckhoffová se svým průměrným ziskem 51,8 bodu na závod momentálně překonává i historický rekord své krajanky Tory Bergerové ze sezony 2012 - 2013, který tehdy činil 51,4 bodu.

Zato bitva o mužský glóbus slibuje dlouho nevídané drama.

Takové, které by na začátku sezony nikdo neočekával.

Obhájce titulu Johannes Bö versus zelenáč Sturma Holm Lägreid. V celkovém pořadí má Bö po čtvrtečním sprintu v Novém Městě náskok pouhých 25 bodů. Ale pokud odečteme čtyři nejhorší výsledky, které se budou na konci sezony škrtat, na první příčku virtuálního pořadí se už probil Lägreid s náskokem 4 bodů.

UHÁJÍ TITUL? Johannes Thingnes Bö dál obléká žlutý dres, ale virtuálně už pohárové pořadí nevede.

„Může to být nejvíce fascinující souboj o velký glóbus všech dob,“ píše web Mezinárodní biatlonové unie.

Čtyřiadvacetiletý Lägreid přitom teprve loni v březnu debutoval ve Světovém poháru. Právě tady, na Vysočině.

„Proto je pro mě Nové Město speciálním místem,“ říká. „Od té doby mi má kariéra připadá jako pohádka. Je naprosto bláznivé, co všechno se od mé loňské novoměstské premiéry událo. Nemohu uvěřit, že se to stalo tak rychle.“

Před rokem zde doběhl na 13. a 15. místě, už to bylo na nováčka skvělé. Ale přitom to byla jen „skromná“ předehra.

Hned v úvodu aktuální sezony šokoval v Kontiolahti triumfem ve vytrvalostním závodě. „Přesto si myslím, že bude pro něj obtížné, aby se prosazoval také v kratších závodech. Může mít i docela velký problém dostat se do sestavy norské štafety,“ věštil tehdy Ondřej Moravec.

O měsíc později český veterán přiznal: „Šeredně jsem se pletl.“

Lägreid v sezoně ovládl šest pohárových závodů a se čtyřmi zlatými medailemi (z toho dvěma individuálními) se stal nejúspěšnějším biatlonistou na světovém šampionátu.

„Nejlepší způsob, jak oslavit 24. narozeniny,“ prohlásil na Pokljuce po norském triumfu ve štafetě.

„Nejlepší týden mého života,“ přidal po posledním závodě mistrovství. „Podívejte se na můj Goldenburger,“ vzkazoval fanouškům na Instagramu u fotografie, jak se snaží kousnout do čtyř medailí najednou.

Ještě před rokem psal všechny své příspěvky na Instagram norsky. V této sezoně, kdy se stal globální biatlonovou hvězdou, už přeladil na angličtinu.

Norové a jejich vzestup na trůn V kolika letech dosáhli na čtyři zlaté medaile na MS V 23 letech

Tarjei Bö V 24 letech

Sturla Holm Lägreid

V 25 letech

Emil Hegle Svendsen

V 25 letech

Johannes Bö

V 31 letech

Ole Einar Björndalen

„Čtyři zlaté! Čtyři! Chápete to? Snil jsem o jedné medaili. Tohle překonalo mé nejdivočejší představy,“ bilancoval Lägreid na konci pokljuckých bojů.

Dokonce i Ole Einar Björndalen, jeho někdejší idol a vzor, mu složil poklonu: „Je naprosto bláznivé, jak komplexním závodníkem se Sturma v tak krátkém čase stal.“

Na střelnici ohromuje Lägreid úspěšností 93 procent a dokonce 97 procent při položkách vleže.

Johannes Bö v něm po odchodu Martina Fourcada nečekaně rychle nalezl nového, mimořádně silného vyzyvatele.

Proto mladšího z bratrů Böových vůbec netěší, že právě teď na střelnici pokulhává.

Ti dva mají velmi odlišné biatlonové charakteristiky.

Stojí proti sobě famózní střelec a famózní běžec.

„Sturla posunul střelbu do zcela nové dimenze, ve které se biatlon dosud neocitl,“ poznamenal Tarjei Bö. „Zároveň však všichni vidíme, že Johannes je letos na lyžích silnější než kdy dřív. Sturla si uvědomuje, že nemá na střelnici naprosto žádný prostor pro chyby, pokud chce velký glóbus.“

Johannes Bö si během mistrovství světa posteskl: „Mám skvělou fyzičku i výborné lyže, ale nějak to výsledkově nefunguje.“

Zas a znovu míjel terče a odpaloval si tak své medailové ambice. Bronz ze stíhačky byl jeho jedinou medailí z individuálních klání.

Norští šampioni celkové klasifikace Světového poháru MUŽI::

Eirik Kvalfoss - 1989

Jon Tyldum - 1992, 1995,

Ole Einar Björndalen - 1998, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009,

Emil H. Svendsen - 2010

Tarjei Bö - 2011

Johannes Bö - 2019, 2020 ŽENY:

Gry Östviková - 1983

Mette Mestadová - 1984

Sanna Grönlindová - 1985

Anne Elvebakková - 1988

Liv Grete Skjelbreidová - 2004

Tora Bergerová - 2013

Po šampionátu si na Instagramu vyčinil: „Svými výkony jsem zklamán. Nebyl jsem na tuto sezonu dost dobře připraven. Sám nemám žádný individuální titul. Ale usmívám se, protože z pohledu norského týmu to byl skvělý šampionát, speciálně díky Sturlovi a Tiril.“

Tiril Eckhoffová mu vzápětí odepsala: „Díky, Jossi. Ty se vrátíš.“

O motivaci nebude mít Johannes Bö nouzi. „To je na nepovedených mistrovstvích pozitivní, že vás neúspěchy nakopnou do dalších závodů i sezon. Chci se letos porvat o velký glóbus, chci za rok medaile z olympiády v Pekingu. A udělám pro to maximum,“ slíbil.

Pro psychickou energii si mezi Pokljukou a Novým Městem odskočil domů do Osla, za manželkou Heddou a synem Gustavem.

Také Lägreid na Vysočině tvrdil: „Mistrovství světa bylo pro mě neuvěřitelné, ale zároveň i vyčerpávající. Dal jsem si po něm na chvíli pauzu, abych dobil baterie.“

Během prvního ze dvou novoměstských týdnů sice mírně stáhl náskok Johannese Böa v pohárovém pořadí, ale po svém 4. a 5. místě glosoval: „Střelba dobrá, běh horší. Asi jsem po návratu z Pokljuky snědl doma příliš mnoho čokolády.“

V úvodu druhého týdne si s jednou chybou na střelnici běžel ve sprintu pro 5. místo, zatímco Johannes Bö se dvěma chybami skončil devátý.

Aktuální forma hovoří pro Lägreida.

Zkušenosti s vypjatými momenty naopak pro mladšího z bratrů Böových.

Čtyři závody zbývají.

Tak kdo z nich za deset dnů v Östersundu pozdvihne velký glóbus?

„Pro mě je pořád ještě komplexnějším biatlonistou Johannes,“ říká Michal Krčmář. „Ale před tím, co Lägreid v této sezoně dokázal, klobouk dolů. Ten glóbus by si zasloužili oba.“

Ondřej Moravec se usměje: „Mé srdce si přeje, aby vyhrál Johannes. Ale hlava mi říká, že to bude Lägreid.“