Čeští biatlonoví junioři přijeli na tratě Vysočina Areny umřít

„Od začátku sezony bylo v plánu, že juniory zapojíme, protože je to družstvo, s nímž pracujeme dlouhodoběji a jsou tam naše budoucí naděje,“ uvedl sportovní ředitel a trenér mužů české reprezentace Ondřej Rybář.

Tým naopak opustila dvojice mužů Adam Václavík - Milan Žemlička, která se minulý týden neprobojovala do stíhacího závodu. „Neodjíždí proto, že by tady tomu něco nedali. Myslím si, že oba bojovali, ale zastavily je problémy na ležce,“ vysvětluje Rybář.

Karlík i Hornig mají za sebou úspěšný juniorský šampionát, ve kterém všechny své starty proměnili v umístění v elitní desítce. Štafetě pomohli k zisku bronzové medaile, Karlík navíc ve sprintu vybojoval za vítězným Francouzem Emilienem Claudem stříbro.

„Junioři mistrovství světa zvládli. Samozřejmě je to světlá hvězda, která nám dává naději do budoucna,“ pochvaloval si Rybář.

„Rozhodně jsem si to nepřijel jen užít. Přijeli jsme makat, to je jasné. V Novém Městě na Moravě jsme doma, a proto se na závody moc těším,“ hlásil po svém příjezdu do Vysočina Areny Karlík, jenž v těchto místech získal tři kovy v juniorské kategorii při letním mistrovství světa v roce 2018.

A pouze do počtu rozhodně nechce být ani Hornig. „Po tom, jak celá sezona probíhala, pro mě mistrovství světa dopadlo úplně nad očekávání,“ připomněl, že se během ročníku pral s covidem. „Světový pohár je hezká odměna. Jsem rád, že jsem tady. Přijel jsem na trať umřít,“ ujišťuje o své motivaci.

Karlík i Hornig už v minulosti prestižní seriál okusili. V týmu doplní Michala Krčmáře, Jakuba Štvrteckého a Ondřeje Moravce. Soupiska žen zůstala ve složení Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Eva Puskarčíková.