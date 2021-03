Krčmář: 65 ran hledání, pak dvě nuly. Super, vyzkouším si stíhačku i zepředu

Chytil jste v Novém Městě střeleckou slinu?

To jste měli před závodem vidět můj dnešní nástřel. Byl jsem na střelnici do poslední možné vteřiny, vystřílel jsem při něm 65 ran.

Kolik jich bývá běžně?

Když to jde dobře, jsem za 30 až 35 nábojů s nástřelem hotový. Dnes jsem nastřeloval jednou tolik. Vůbec jsem se nemohl srovnat, nešlo mi nastřílet grupeto, rány mi utíkaly.

Čím si vysvětlujete, že se pak v závodě střelecká jistota překlopila?

Možná byl ten nástřel pro mě varováním. Až ke konci jsem se v něm rozstřílel, poslední dvě položky už byly O. K. Takže těch předchozích 50 bylo v uvozovkách zbytečných, když to řeknu blbě. Neodcházel jsem díky tomu na start se špatným pocitem, ale někde vzadu v hlavě jsem měl, že ten nástřel nebyl tentokrát optimální. Absolutně jsem nevěděl, co přijde v závodě.

Jak říká Ondřej Moravec, stačí pak proměnit černou v bílou.

Ondra je mentor pro nás pro všechny, tak si jeho slova snažíme brát k srdci. (směje se) Ale trefovat nuly je samozřejmě nutné, obzvlášť v dnešním závodě, protože ti nejlepší jsou na trati fakt zvířata. Dělám tam maximum a stejně dostanu 40 vteřin. Dnes bylo pořadí hodně scuklé k sobě i tím ledovatým tvrdým podkladem. Proto jsem za mé dvě nuly moc rád, jsou super. Určitě se mi dnešní sprint hodnotí líp než před týdnem.

Vzpomenete si, kdy jste dal naposledy v závodech šest nul v řadě?

V téhle sezoně ne, i když v Kontiolahti jsem šel vytrvalostní závod za jedna a potom dva sprinty za nula. Letos mé střelecké položky nejsou špatné, musím jen čekat na příležitost, kdy mě pustí dopředu pořadím i na trati. Ale každý závod je jiný, může přijít vítr a pak je střelba 1+1 stejně kvalitní jako jindy 0+0.

Co vám dnes chybělo k desítce?

Pár sekund (pět). Dělal jsem i v posledním kole, co jsem mohl, ale to startovní pole je neskutečně vyrovnané a silné. Ovšem pro stíhačku je 12. místo dobrá výchozí pozice. V neděli jsme se tu bavili, jaká je škoda, že jsem do ní nemohl odstartovat z lepšího místa, tak teď mám šanci to ukázat. Vyzkouším si ji v Novém Městě zezadu i zepředu. Páteční den volna docela přijde vhod, těším se na něj. Po fyzické stránce jsem se cítil minulý víkend o něco líp než teď, ale každý den je jiný.

V závěru týdne má podle předpovědí přijít do Nového Města silný vítr.

Ale musíme počkat, jaké to bude v daném závodě doopravdy. Dnes taky mělo foukat a nakonec byly nejlehčí podmínky za 14 dní.

Oběma juniorům Karlíkovi a Hornigovi se v nich povedlo postoupit do stíhačky a Mikuláš Karlík navíc poprvé v životě ve Světovém poháru bodoval.

Což je skvělé. Využili příležitosti, trefili se, uspěli. Tohle náš tým potřebuje, abychom na sebe tlačili.

Zato vašemu dlouholetému spolubydlícímu a mentorovi Ondřeji Moravcovi hrozilo, že se do stíhacího závodu vůbec nedostane.

Doufal jsem, že mu to nakonec vyjde (stalo se, Moravec byl 59.), chci si s ním udělat fotku po našem posledním společném individuálním závodě. Ondra je obrovskou osobností nejen biatlonu, ale i lidsky. Hodně by mě mrzelo, kdyby už stíhačku nejel. Nostalgie a emoce jsou velké. Zeptali se mě na něj v České televizi a hned jsem byl naměkko, třásl se mi hlas.

Ještě není rozhodnuto, v jakém závodě v neděli nastoupí, ale asi by bylo symbolické, kdybyste od něj v jeho rozlučkovém závodě na 4. úseku přebral smíšenou štafetu, ne?

Určitě. Zatím jsme sestavu na neděli neřešili, ale takovou symboliku bych si užíval.